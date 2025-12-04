Quelques mois après une décla­ra­tion d’Alexander Zverev qui avait fait beau­coup de bruit à propos d’une théorie selon laquelle les tour­nois feraient tout pour avan­tager Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en ralentissant/uniformisant la surface des courts, notre confrère espa­gnol, José Moron, a tenu à démonter cette affir­ma­tion dans une série de tweets.

« Zverev affir­mait que les tour­nois favo­ri­saient Alcaraz et Sinner en ralen­tis­sant le jeu pour qu’ils atteignent toujours la finale. Les gens ont gobé son discours, et main­te­nant tout le monde le croit. Mais est‐ce vrai­ment le cas ? SPOILER : C’est un mensonge. Je vous l’explique. »

Le jour­na­liste, en s’ap­puyant sur plusieurs statis­tiques, explique notam­ment que la vitesse des courts a augmenté sur certains tour­nois (Miami, Toronto/Montréal, Cincinnati et Turin) tandis que la moyenne des échanges dans les Masters 1000 sur dur a légè­re­ment baissé, passant de 4,3 à 4 coups. Des données qui vont à l’en­contre des propos du joueur allemand.

José Moron conclut en adres­sant une petite pique à ce dernier : « Ce qui se passe, c’est qu’il est plus facile de blâmer les autres plutôt que de recon­naître qu’il y a deux types comme Alcaraz et Sinner qui sont bien meilleurs et qui s’adaptent mieux à ce qui existe. »