Quelques mois après une déclaration d’Alexander Zverev qui avait fait beaucoup de bruit à propos d’une théorie selon laquelle les tournois feraient tout pour avantager Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en ralentissant/uniformisant la surface des courts, notre confrère espagnol, José Moron, a tenu à démonter cette affirmation dans une série de tweets.
« Zverev affirmait que les tournois favorisaient Alcaraz et Sinner en ralentissant le jeu pour qu’ils atteignent toujours la finale. Les gens ont gobé son discours, et maintenant tout le monde le croit. Mais est‐ce vraiment le cas ? SPOILER : C’est un mensonge. Je vous l’explique. »
Decía Zverev que los torneos tenían trato de favor hacia Alcaraz y Sinner, ralentizando el juego para que llegasen siempre a la final.— José Morón (@jmgmoron) December 2, 2025
La gente le ha comprado el discurso, y ahora todos le creen.
Realmente, ¿esto es así ?
SPOILER : Es mentira. Os lo explico. pic.twitter.com/fA6LRJ2oUj
Le journaliste, en s’appuyant sur plusieurs statistiques, explique notamment que la vitesse des courts a augmenté sur certains tournois (Miami, Toronto/Montréal, Cincinnati et Turin) tandis que la moyenne des échanges dans les Masters 1000 sur dur a légèrement baissé, passant de 4,3 à 4 coups. Des données qui vont à l’encontre des propos du joueur allemand.
José Moron conclut en adressant une petite pique à ce dernier : « Ce qui se passe, c’est qu’il est plus facile de blâmer les autres plutôt que de reconnaître qu’il y a deux types comme Alcaraz et Sinner qui sont bien meilleurs et qui s’adaptent mieux à ce qui existe. »
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 15:45