Plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire, déjà titré à sept reprises en Grand Chelem à seule­ment 22 ans et plus jeune joueur à avoir remporté les quatre Majeurs, Carlos Alcaraz a pour­tant traîné auprès de certains obser­va­teurs une répu­ta­tion d’irrégularité.

Il est vrai que l’Espagnol a parfois connu quelques « trous d’air », même si ceux‐ci se font de plus en plus rares, tout en affi­chant par séquences un niveau de jeu stratosphérique.

Une étiquette que réfute caté­go­ri­que­ment l’ancien 80e mondial Mark Petchey, de passage dans l’émission Beyond the Numbers, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette :

« C’est une image que les gens ont véhi­culée parce qu’elle est confor­table. Il est très incon­for­table de voir un joueur comme Alcaraz et de dire non seule­ment qu’il a un jeu incroya­ble­ment charis­ma­tique et rapide, mais qu’il est aussi très disci­pliné, car cela va à l’en­contre de la façon de penser de tout le monde. Parce que nous avons égale­ment besoin d’un nouveau duo de feu et de glace après la grande riva­lité entre Bjorn Borg et John McEnroe, nous devons donc déve­lopper un discours qui s’ins­crira parfai­te­ment dans ce nouveau duo feu et glace (Alcaraz le feu et Sinner la glace). Et la réalité, c’est que Carlos est l’un des joueurs les plus régu­liers que nous ayons jamais vus. Parlons du nombre de victoires qu’il a rempor­tées lors de ses 100 premiers matchs sur le circuit. Il en compte 75 (74 en réalité), soit deux de plus qu’Andy Roddick (73). »