Plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire, déjà titré à sept reprises en Grand Chelem à seulement 22 ans et plus jeune joueur à avoir remporté les quatre Majeurs, Carlos Alcaraz a pourtant traîné auprès de certains observateurs une réputation d’irrégularité.
Il est vrai que l’Espagnol a parfois connu quelques « trous d’air », même si ceux‐ci se font de plus en plus rares, tout en affichant par séquences un niveau de jeu stratosphérique.
Une étiquette que réfute catégoriquement l’ancien 80e mondial Mark Petchey, de passage dans l’émission Beyond the Numbers, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette :
« C’est une image que les gens ont véhiculée parce qu’elle est confortable. Il est très inconfortable de voir un joueur comme Alcaraz et de dire non seulement qu’il a un jeu incroyablement charismatique et rapide, mais qu’il est aussi très discipliné, car cela va à l’encontre de la façon de penser de tout le monde. Parce que nous avons également besoin d’un nouveau duo de feu et de glace après la grande rivalité entre Bjorn Borg et John McEnroe, nous devons donc développer un discours qui s’inscrira parfaitement dans ce nouveau duo feu et glace (Alcaraz le feu et Sinner la glace). Et la réalité, c’est que Carlos est l’un des joueurs les plus réguliers que nous ayons jamais vus. Parlons du nombre de victoires qu’il a remportées lors de ses 100 premiers matchs sur le circuit. Il en compte 75 (74 en réalité), soit deux de plus qu’Andy Roddick (73). »
Publié le samedi 14 février 2026 à 17:59