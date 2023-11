Alors que Carlos Alcaraz est en train de prendre de fort belle manière la relève de Rafael Nadal comme le fer de lance du tennis espa­gnol, le 432e mondial, Carlos Lopez Montagud, lors d’une récente inter­view pour Puntodebreak, a tenu à rappeler que Rafa et Carlos étaient uniques et qu’ils ne repré­sen­taient pas l’im­mense majo­rité des joueurs qui se battent quoti­dien­ne­ment sur les circuits secon­daires et qui n’at­tein­dront jamais ces sphères.

« Avoir des joueurs comme Nadal ou Alcaraz est toujours positif : pour les enfants, les fans, les écoles, la Fédération, etc. Il est vrai que les gens qui ne suivent pas beau­coup le tennis ne comprennent pas que quel­qu’un de 18 ans est au sommet et que toi, tu es 400e mondial à 23 ans, alors que tu t’en­traînes autant. En fin de compte, il y a des joueurs qui sont super doués dans ce sport, ils ont d’autres capa­cités dès leur plus jeune âge, mais ce n’est pas quelque chose de normal. Ce que les gens ne voient pas, c’est tous ceux qui ont essayé et qui ont échoué. »