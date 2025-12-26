Holger Rune continue de surprendre les observateurs.
Après avoir déjà repris la raquette en frappant la balle en position assise, quelques semaines seulement après sa rupture du tendon d’Achille, survenue le 18 octobre dernier en demi‐finale face à Ugo Humbert à Stockholm, le 15e joueur mondial a franchi une nouvelle étape.
Cette fois, c’est bien debout et sur ses deux jambes qu’il a fait son retour sur le court.
🚨 Deux mois après sa rupture du tendon d’Achille, Holger Rune recommence progressivement à jouer au tennis sur ses deux jambes. 💥🇩🇰— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) December 24, 2025
🎥 @anekerune pic.twitter.com/AuETt5aLIw
Impressionnant !
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 11:17