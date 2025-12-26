Holger Rune continue de surprendre les observateurs.

Après avoir déjà repris la raquette en frap­pant la balle en posi­tion assise, quelques semaines seule­ment après sa rupture du tendon d’Achille, survenue le 18 octobre dernier en demi‐finale face à Ugo Humbert à Stockholm, le 15e joueur mondial a franchi une nouvelle étape.

Cette fois, c’est bien debout et sur ses deux jambes qu’il a fait son retour sur le court.

🚨 Deux mois après sa rupture du tendon d’Achille, Holger Rune recom­mence progres­si­ve­ment à jouer au tennis sur ses deux jambes. 💥🇩🇰



🎥 @anekerune pic.twitter.com/AuETt5aLIw — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) December 24, 2025

Impressionnant !