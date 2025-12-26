AccueilVidéosLes images choquantes de Rune, deux mois après sa rupture du tendon...
Les images choquantes de Rune, deux mois après sa rupture du tendon d’Achille

Baptiste Mulatier

Holger Rune continue de surprendre les observateurs. 

Après avoir déjà repris la raquette en frap­pant la balle en posi­tion assise, quelques semaines seule­ment après sa rupture du tendon d’Achille, survenue le 18 octobre dernier en demi‐finale face à Ugo Humbert à Stockholm, le 15e joueur mondial a franchi une nouvelle étape. 

Cette fois, c’est bien debout et sur ses deux jambes qu’il a fait son retour sur le court.

Impressionnant !

Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 11:17

