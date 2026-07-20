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Les images inquié­tantes de Carlos Alcaraz lors de la victoire de l’Espagne

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s, Wimbledon et a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, qui se dérou­lera à Montréal du 2 au 13 août.

S’il espère effec­tuer son retour au Masters 1000 de Cincinnati (13 au 23 août) et que les dernières nouvelles en prove­nance d’Espagne invi­taient à l’op­ti­misme, les images de la finale de la Coupe du monde, dimanche, ont ravivé les inquié­tudes des supporters.

Comme l’a notam­ment souligné le jour­na­liste José Morgado, suivi par plus de 268 000 personnes sur X, Carlos Alcaraz portait toujours un bandage au poignet droit lors des célébrations.

Reste désor­mais à savoir s’il s’agit d’une simple mesure de précau­tion ou du signe que son poignet n’est pas encore tota­le­ment rétabli…

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 09:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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