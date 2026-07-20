Blessé au poignet depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s, Wimbledon et a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, qui se dérou­lera à Montréal du 2 au 13 août.

S’il espère effec­tuer son retour au Masters 1000 de Cincinnati (13 au 23 août) et que les dernières nouvelles en prove­nance d’Espagne invi­taient à l’op­ti­misme, les images de la finale de la Coupe du monde, dimanche, ont ravivé les inquié­tudes des supporters.

Carlos Alcaraz’s reac­tion to Spain winning the World Cup



He is thri­ving 😭😭😭😭



(h/t @sinnermilton) pic.twitter.com/1gUrtFTC7D — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 19, 2026

Comme l’a notam­ment souligné le jour­na­liste José Morgado, suivi par plus de 268 000 personnes sur X, Carlos Alcaraz portait toujours un bandage au poignet droit lors des célébrations.

Happy Carlitos !



(that wrist band, though…) pic.twitter.com/8HkbZ1QTGc — José Morgado (@josemorgado) July 19, 2026

Reste désor­mais à savoir s’il s’agit d’une simple mesure de précau­tion ou du signe que son poignet n’est pas encore tota­le­ment rétabli…