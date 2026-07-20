Blessé au poignet depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s, Wimbledon et a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, qui se déroulera à Montréal du 2 au 13 août.
S’il espère effectuer son retour au Masters 1000 de Cincinnati (13 au 23 août) et que les dernières nouvelles en provenance d’Espagne invitaient à l’optimisme, les images de la finale de la Coupe du monde, dimanche, ont ravivé les inquiétudes des supporters.
Carlos Alcaraz’s reaction to Spain winning the World Cup— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 19, 2026
He is thriving 😭😭😭😭
(h/t @sinnermilton) pic.twitter.com/1gUrtFTC7D
Comme l’a notamment souligné le journaliste José Morgado, suivi par plus de 268 000 personnes sur X, Carlos Alcaraz portait toujours un bandage au poignet droit lors des célébrations.
Happy Carlitos !— José Morgado (@josemorgado) July 19, 2026
(that wrist band, though…) pic.twitter.com/8HkbZ1QTGc
Reste désormais à savoir s’il s’agit d’une simple mesure de précaution ou du signe que son poignet n’est pas encore totalement rétabli…
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 09:28