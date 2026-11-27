Laissé au repos ce jeudi lors de victoire de l’Espagne contre l’Autriche en quarts de finale de la Coupe Davis, Carlos Alcaraz, dont l’état de forme était incer­tain après son sacre sur le Masters, a rassuré tous les suppor­ters de la Roja avec sa présence ce vendredi matin à l’entraînement.

Et d’après les infor­ma­tions de Marca, le 3e joueur mondial sera aligné samedi face à la Grande‐Bretagne en simple face à Arthur Fery et il pour­rait même jouer le double aux cotés de Marcel Granollers en cas de nécessité.

🎾 Alcaraz is already trai­ning on Centre Court this morning.



According to MARCA, he is feeling increa­singly better and ready to face GB on Saturday. He is expected to face Fery in singles and could also play doubles along­side Granollers if needed 🇪🇸 pic.twitter.com/HVpYM5RXBw — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) November 27, 2026

Tous les deux sont donc au vert pour Carlitos.