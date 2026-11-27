Laissé au repos ce jeudi lors de victoire de l’Espagne contre l’Autriche en quarts de finale de la Coupe Davis, Carlos Alcaraz, dont l’état de forme était incertain après son sacre sur le Masters, a rassuré tous les supporters de la Roja avec sa présence ce vendredi matin à l’entraînement.
Et d’après les informations de Marca, le 3e joueur mondial sera aligné samedi face à la Grande‐Bretagne en simple face à Arthur Fery et il pourrait même jouer le double aux cotés de Marcel Granollers en cas de nécessité.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.