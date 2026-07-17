On ne sait pas si Rick Macci possède des infor­ma­tions solides ou s’il extra­pole un peu, mais l’an­cien coach des soeurs Williams a récem­ment publié un message très opti­miste à propos de Carlos Alcaraz et de son retour sur les courts, prévu à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août).

Selon lui, le septuple vain­queur en Grand Chelem, qui ne semblait pas du tout à fond lors de récentes vidéos d’en­traî­ne­ment, aurait déjà disputé des sets avec d’autres joueurs du circuit.

The Spanish Magician will be locked loaded and ready to launch when he steps on the court. The wrist is 100% and he has played Many matches and prac­tice sets with other pros. He has taken a nega­tive and turned it into a posi­tive and is fitness is even better than before. Just… — Rick Macci (@RickMacci) July 16, 2026

« Le « Magicien espa­gnol » sera fin prêt dès qu’il mettra les pieds sur le court. Son poignet est à 100 % et il a disputé de nombreux matchs et sets d’entraînement avec d’autres profes­sion­nels. Il a su trans­former une situa­tion néga­tive en atout et sa condi­tion physique est même meilleure qu’avant. Il ne lui reste plus qu’à ressentir la pres­sion du combat en direct et à prendre la tempé­ra­ture sur les points déci­sifs. Le spec­tacle de magie arrive bientôt sur un court près de chez vous », a écrit l’en­traî­neur améri­cain sur son compte Twitter.