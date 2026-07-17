On ne sait pas si Rick Macci possède des informations solides ou s’il extrapole un peu, mais l’ancien coach des soeurs Williams a récemment publié un message très optimiste à propos de Carlos Alcaraz et de son retour sur les courts, prévu à l’occasion du Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août).
Selon lui, le septuple vainqueur en Grand Chelem, qui ne semblait pas du tout à fond lors de récentes vidéos d’entraînement, aurait déjà disputé des sets avec d’autres joueurs du circuit.
The Spanish Magician will be locked loaded and ready to launch when he steps on the court. The wrist is 100% and he has played Many matches and practice sets with other pros. He has taken a negative and turned it into a positive and is fitness is even better than before. Just…— Rick Macci (@RickMacci) July 16, 2026
« Le « Magicien espagnol » sera fin prêt dès qu’il mettra les pieds sur le court. Son poignet est à 100 % et il a disputé de nombreux matchs et sets d’entraînement avec d’autres professionnels. Il a su transformer une situation négative en atout et sa condition physique est même meilleure qu’avant. Il ne lui reste plus qu’à ressentir la pression du combat en direct et à prendre la température sur les points décisifs. Le spectacle de magie arrive bientôt sur un court près de chez vous », a écrit l’entraîneur américain sur son compte Twitter.
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 16:56