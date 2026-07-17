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Les infor­ma­tions très surpre­nantes de Rick Macci sur Carlos Alcaraz : « Il a su trans­former une situa­tion néga­tive en atout »

Par
Thomas S
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On ne sait pas si Rick Macci possède des infor­ma­tions solides ou s’il extra­pole un peu, mais l’an­cien coach des soeurs Williams a récem­ment publié un message très opti­miste à propos de Carlos Alcaraz et de son retour sur les courts, prévu à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août).

Selon lui, le septuple vain­queur en Grand Chelem, qui ne semblait pas du tout à fond lors de récentes vidéos d’en­traî­ne­ment, aurait déjà disputé des sets avec d’autres joueurs du circuit. 

« Le « Magicien espa­gnol » sera fin prêt dès qu’il mettra les pieds sur le court. Son poignet est à 100 % et il a disputé de nombreux matchs et sets d’entraînement avec d’autres profes­sion­nels. Il a su trans­former une situa­tion néga­tive en atout et sa condi­tion physique est même meilleure qu’avant. Il ne lui reste plus qu’à ressentir la pres­sion du combat en direct et à prendre la tempé­ra­ture sur les points déci­sifs. Le spec­tacle de magie arrive bientôt sur un court près de chez vous », a écrit l’en­traî­neur améri­cain sur son compte Twitter. 

Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 16:56

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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