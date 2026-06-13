Si Carlos Alcaraz a laisse des indices très rassurants concernant sa blessure au poignet, l’Espagnol, forfait à Roland‐Garros et Wimbledon, n’a cependant toujours pas retouché sa raquette.
Récemment interrogée à ce sujet par Eurosport, Garbine Muguruza, actuelle directrice du WTA 1000 de Madrid, a donné des informations qui vont dans le sens des récentes sorties de son compatriote.
« J’espère qu’il sera prêt pour la tournée américaine. Le gazon est une surface délicate pour un retour sur les courts, donc ce n’est pas plus mal. Il semble bien récupérer, d’après ce que j’ai entendu, mais nous devons rester prudents. Sa blessure est complexe. Le poignet est composé de petits os, il faut donc le manipuler avec une extrême précaution. Il doit maîtriser son impatience et son anxiété quant à la date de son retour. Nous, les joueurs, ressentons une forte pression pour revenir vite, de peur de perdre notre place. Il doit être intelligent et prendre son temps. »
Publié le samedi 13 juin 2026 à 14:49