Si Carlos Alcaraz a laisse des indices très rassu­rants concer­nant sa bles­sure au poignet, l’Espagnol, forfait à Roland‐Garros et Wimbledon, n’a cepen­dant toujours pas retouché sa raquette.

Récemment inter­rogée à ce sujet par Eurosport, Garbine Muguruza, actuelle direc­trice du WTA 1000 de Madrid, a donné des infor­ma­tions qui vont dans le sens des récentes sorties de son compatriote.

« J’espère qu’il sera prêt pour la tournée améri­caine. Le gazon est une surface déli­cate pour un retour sur les courts, donc ce n’est pas plus mal. Il semble bien récu­pérer, d’après ce que j’ai entendu, mais nous devons rester prudents. Sa bles­sure est complexe. Le poignet est composé de petits os, il faut donc le mani­puler avec une extrême précau­tion. Il doit maîtriser son impa­tience et son anxiété quant à la date de son retour. Nous, les joueurs, ressen­tons une forte pres­sion pour revenir vite, de peur de perdre notre place. Il doit être intel­li­gent et prendre son temps. »