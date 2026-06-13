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Les infos de Garbine Muguruza sur la bles­sure de Carlos Alcaraz : « Nous devons rester prudents mais d’après ce que j’ai entendu… »

Par
Thomas S
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Si Carlos Alcaraz a laisse des indices très rassu­rants concer­nant sa bles­sure au poignet, l’Espagnol, forfait à Roland‐Garros et Wimbledon, n’a cepen­dant toujours pas retouché sa raquette.

Récemment inter­rogée à ce sujet par Eurosport, Garbine Muguruza, actuelle direc­trice du WTA 1000 de Madrid, a donné des infor­ma­tions qui vont dans le sens des récentes sorties de son compatriote. 

« J’espère qu’il sera prêt pour la tournée améri­caine. Le gazon est une surface déli­cate pour un retour sur les courts, donc ce n’est pas plus mal. Il semble bien récu­pérer, d’après ce que j’ai entendu, mais nous devons rester prudents. Sa bles­sure est complexe. Le poignet est composé de petits os, il faut donc le mani­puler avec une extrême précau­tion. Il doit maîtriser son impa­tience et son anxiété quant à la date de son retour. Nous, les joueurs, ressen­tons une forte pres­sion pour revenir vite, de peur de perdre notre place. Il doit être intel­li­gent et prendre son temps. »

Publié le samedi 13 juin 2026 à 14:49

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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