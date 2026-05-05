Blessé au niveau du poignet, forfait pour Roland‐Garros et absent au minimum jusqu’au début de la saison sur gazon, Carlos Alcaraz inquiète en Espagne. Du coup, chaque nouvelle information concernant le septuple vainqueur en grand Chelem fait la une de la presse sportive.
Dernièrement, c’est un ancien joueur espagnol, Pablo Andujar, qui a donné des nouvelles de Carlitos lors de l’émission ‘Tablero Deportivo’ sur la radio, RNE Deportes. Et d’après Pablo, Alcaraz ne prendra aucun risque concernant son retour, quitte à manquer encore des tournois.
« J’ai eu la chance de lui parler avant‐hier (samedi) pendant cinq minutes et il m’a dit qu’il voulait revenir quand il serait à 100 %. Il ne se fixe pas de délais, il va y aller au jour le jour. J’ai moi‐même subi cinq opérations au coude, et quand on se fixe des délais et qu’on n’atteint pas cet objectif, cela peut créer une certaine anxiété. Je le vois très conscient de cet aspect : quand il reviendra, ce sera parce qu’il sera à 100 %. »
Publié le mardi 5 mai 2026 à 12:52