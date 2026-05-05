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Les infos de Pablo Andujar (ex‐32e) sur Carlos Alcaraz : « J’ai eu la chance de lui parler l’autre jour pendant cinq minutes et voici ce qu’il m’a dit »

Par
Thomas S
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Blessé au niveau du poignet, forfait pour Roland‐Garros et absent au minimum jusqu’au début de la saison sur gazon, Carlos Alcaraz inquiète en Espagne. Du coup, chaque nouvelle infor­ma­tion concer­nant le septuple vain­queur en grand Chelem fait la une de la presse sportive. 

Dernièrement, c’est un ancien joueur espa­gnol, Pablo Andujar, qui a donné des nouvelles de Carlitos lors de l’émis­sion ‘Tablero Deportivo’ sur la radio, RNE Deportes. Et d’après Pablo, Alcaraz ne prendra aucun risque concer­nant son retour, quitte à manquer encore des tournois. 

« J’ai eu la chance de lui parler avant‐hier (samedi) pendant cinq minutes et il m’a dit qu’il voulait revenir quand il serait à 100 %. Il ne se fixe pas de délais, il va y aller au jour le jour. J’ai moi‐même subi cinq opéra­tions au coude, et quand on se fixe des délais et qu’on n’at­teint pas cet objectif, cela peut créer une certaine anxiété. Je le vois très conscient de cet aspect : quand il reviendra, ce sera parce qu’il sera à 100 %. »

Publié le mardi 5 mai 2026 à 12:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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