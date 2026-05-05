Blessé au niveau du poignet, forfait pour Roland‐Garros et absent au minimum jusqu’au début de la saison sur gazon, Carlos Alcaraz inquiète en Espagne. Du coup, chaque nouvelle infor­ma­tion concer­nant le septuple vain­queur en grand Chelem fait la une de la presse sportive.

Dernièrement, c’est un ancien joueur espa­gnol, Pablo Andujar, qui a donné des nouvelles de Carlitos lors de l’émis­sion ‘Tablero Deportivo’ sur la radio, RNE Deportes. Et d’après Pablo, Alcaraz ne prendra aucun risque concer­nant son retour, quitte à manquer encore des tournois.

« J’ai eu la chance de lui parler avant‐hier (samedi) pendant cinq minutes et il m’a dit qu’il voulait revenir quand il serait à 100 %. Il ne se fixe pas de délais, il va y aller au jour le jour. J’ai moi‐même subi cinq opéra­tions au coude, et quand on se fixe des délais et qu’on n’at­teint pas cet objectif, cela peut créer une certaine anxiété. Je le vois très conscient de cet aspect : quand il reviendra, ce sera parce qu’il sera à 100 %. »