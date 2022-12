Invité du dernier podcast de l’ATP, l’en­traî­neur d’Holger Rune depuis plusieurs années, Lars Christensen, a tenté d’ex­pli­quer l’as­cen­sion de son poulain en parlant notam­ment de leurs sources d’inspirations.

« Holger est telle­ment passionné de tennis. Il s’as­seyait avec sa tablette et regar­dait des vidéos de tennis. Il aimait beau­coup tous les grands joueurs. Il s’est beau­coup inté­ressé à Federer quand il était plus jeune mais aussi à Rafa, Djokovic et à plusieurs autres joueurs. Lorsque j’ai commencé à construire Holger depuis le début, j’ai toujours pris le meilleur des plus grands joueurs, en obser­vant le jeu de jambes de Djokovic et sa capa­cité à rester près de la ligne de fond, la façon dont il retourne, en obser­vant le jeu offensif de Roger, sa façon d’ap­pro­cher le filet, sa façon de servir. »