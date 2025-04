Il est impos­sible de satis­faire tout le monde lorsque le moment est venu pour un direc­teur de tournoi de dévoiler ses invitations.

Mais David Massey, aux commandes du Masters 1000 de Monte‐Carlo, a peut‐être trouvé l’équi­libre presque parfait à l’oc­ca­sion de l’édi­tion 2025, qui débu­tera ce dimanche 6 avril.

Quelques jours après avoir annoncé la wild card de Richard Gasquet, retraité dans deux mois et logi­que­ment récom­pensé pour l’en­semble de son oeuvre, l’or­ga­ni­sa­tion du plus beau tournoi du monde a décidé d’ac­corder les trois autres au local Valentin Vacherot, à l’Italien Fabio Fognini, lauréat en 2019, ainsi qu’à Stan Wawrinka, 40 ans depuis quelques jours et triple vain­queur en Grand Chelem.

Un Français, un Monégasque, un Italien et un Suisse. Que demande le peuple ?