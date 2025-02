Tout les joueurs ou presque se sont exprimés au sujet de l’af­faire Sinner. Il nous manquait certai­ne­ment encore quelques avis tran­chés. Celui de la maman d’Holger Rune est une vraie pépite.

🎙️Aneke Rune (mère de Holger Rune) au sujet de l’affaire clos­tebol et Jannik Sinner 🇮🇹:



« Si vous lisez un peu sur le clos­tebol, vous consta­terez avec quelle faci­lité effrayante il peut être trans­féré à d’autres personnes s’il a été utilisé par un tiers. C’est, je pense, la… pic.twitter.com/5SjmGVjRCi — PrinceHolger (@PrinceHolger_) February 27, 2025

« « Si vous lisez un peu sur le clos­tebol, vous consta­terez avec quelle faci­lité effrayante il peut être trans­féré à d’autres personnes s’il a été utilisé par un tiers. C’est, je pense, la chose la plus sinistre de cette affaire. Pensez au nombre de fans que vous donnez dans la main, aux surfaces que vous touchez, etc. Les joueurs ne peuvent pas rester isolés de tout le monde et manger des bananes biolo­giques toute la journée de peur d’un test qui montre 0,00000000001 trace de quelque chose »