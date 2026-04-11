Dans son entretien accordé à El Pais, Juan Carlos se livre et se rappelle du premier jour où il a vu Carlos Alcaraz sur un court de tennis…
« Il avait 12 ou 13 ans quand je l’ai vu pour la première fois lors d’un tournoi organisé par mon académie. On m’avait déjà parlé de lui et on m’avait dit qu’il jouait très bien, mais j’ai été surpris par sa fraîcheur et son dynamisme : il pouvait faire un amorti, un lob, monter au filet, frapper fort, frapper doucement, tout cela en un seul échange. On ne voit pas souvent ce genre de dynamisme. Les joueurs ont généralement un style : jouer en fond de court, être agressifs ou plus défensifs. Lui, il avait tout. Dès son plus jeune âge, il a fallu mettre de l’ordre dans tout cet arsenal de coups, mais c’est aussi sa plus grande qualité. C’est un joueur capable de rendre son adversaire fou parce qu’on ne sait pas ce qu’il va faire. Cette imprévisibilité fait toute la différence »
Publié le samedi 11 avril 2026 à 11:52