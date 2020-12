En plus d’être un grand joueur, Novak Djokovic semble être un grand monsieur. Il accueille actuellement une quinzaine de joueurs serbes dans son centre à Belgrade. Il leur donne des conseils, et met toutes les infrastructures, kinésithérapeutes et autres à leur disposition. Il fait l’unanimité auprès de ses compatriotes.

« Novak fait tout pour aider les autres, c’est quelque chose d’extraordinaire. Nous apprécions beaucoup cela et nous ne sommes pas sûrs que quelqu’un d’autre à sa place ferait la même chose », ont-ils déclaré au média serbe, Sportklub.