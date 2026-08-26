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Les mauvaises nouvelles s’en­chaînent pour Jannik Sinner, déjà forfait pour l’US Open

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, à cause d’un problème au genou, Jannik Sinner a d’ores et déjà déclaré forfait pour l’US Open (30 août au 13 septembre). 

Et alors qu’il souhaite revenir lors du début de la tournée asia­tique fin septembre, et qu’il s’en­traî­nait à un rythme prudent, les méde­cins lui ont conseillé de prendre une semaine de repos complet, voire même deux. 

« Ces essais ont convaincu Jannik de s’accorder cette semaine de repos complet, et il n’est pas exclu que cette période d’inactivité totale avec la raquette puisse se prolonger jusqu’à la semaine suivante, avec une inter­rup­tion au moins jusqu’au 6 septembre. Une fois cette période écoulée, le numéro un mondial reprendra l’entraînement et, si son genou lui donne des sensa­tions rassu­rantes, il reprendra sa prépa­ra­tion habi­tuelle en vue de la fin de saison », révèle la Gazzetta dello Sport.

Une infor­ma­tion pas très rassu­rante même si l’ob­jectif du numéro 1 mondial reste le même : parti­ciper à l’ATP 500 de Pékin qui commence le 30 septembre. 

Publié le mercredi 26 août 2026 à 15:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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