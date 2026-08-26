Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, à cause d’un problème au genou, Jannik Sinner a d’ores et déjà déclaré forfait pour l’US Open (30 août au 13 septembre).

Et alors qu’il souhaite revenir lors du début de la tournée asia­tique fin septembre, et qu’il s’en­traî­nait à un rythme prudent, les méde­cins lui ont conseillé de prendre une semaine de repos complet, voire même deux.

« Ces essais ont convaincu Jannik de s’accorder cette semaine de repos complet, et il n’est pas exclu que cette période d’inactivité totale avec la raquette puisse se prolonger jusqu’à la semaine suivante, avec une inter­rup­tion au moins jusqu’au 6 septembre. Une fois cette période écoulée, le numéro un mondial reprendra l’entraînement et, si son genou lui donne des sensa­tions rassu­rantes, il reprendra sa prépa­ra­tion habi­tuelle en vue de la fin de saison », révèle la Gazzetta dello Sport.

Une infor­ma­tion pas très rassu­rante même si l’ob­jectif du numéro 1 mondial reste le même : parti­ciper à l’ATP 500 de Pékin qui commence le 30 septembre.