Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, à cause d’un problème au genou, Jannik Sinner a d’ores et déjà déclaré forfait pour l’US Open (30 août au 13 septembre).
Et alors qu’il souhaite revenir lors du début de la tournée asiatique fin septembre, et qu’il s’entraînait à un rythme prudent, les médecins lui ont conseillé de prendre une semaine de repos complet, voire même deux.
« Ces essais ont convaincu Jannik de s’accorder cette semaine de repos complet, et il n’est pas exclu que cette période d’inactivité totale avec la raquette puisse se prolonger jusqu’à la semaine suivante, avec une interruption au moins jusqu’au 6 septembre. Une fois cette période écoulée, le numéro un mondial reprendra l’entraînement et, si son genou lui donne des sensations rassurantes, il reprendra sa préparation habituelle en vue de la fin de saison », révèle la Gazzetta dello Sport.
#Sinner, stop agli allenamenti : fisioterapia al J MEdical e riposo assoluto fino al 6 settembre #tennis @Gazzetta_it https://t.co/00LuAFPq8r— Luigi Ansaloni (@LuigiAnsaloni) August 26, 2026
Une information pas très rassurante même si l’objectif du numéro 1 mondial reste le même : participer à l’ATP 500 de Pékin qui commence le 30 septembre.
Publié le mercredi 26 août 2026 à 15:28