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Les messages de Federer, Nadal et Djokovic après le dernier match de Wawrinka à Roland‐Garros

Par
Thomas S
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Voilà, c’est fini.

Stan Wawrinka a disputé le tout dernier match de sa carrière à Roland‐Garros après sa défaite au premier tour face au Néerlandais, Jesper De Jong, 106e joueur mondial : 6–3, 3–6, 6–3, 6–4.

À cette occa­sion, les orga­ni­sa­teurs, Amélie Mauresmo, direc­trice du tournoi, et Gilles Moretton, président de la FFT, avait prévu une petite céré­monie sur le court Simone‐Matthieu mais égale­ment une petite surprise pour le Suisse. 

En effet, certains de ses rivaux, anciens et actuels, ont tenu à lui rendre hommage pour son incroyable carrière : Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Gaël Monfils. 

La classe, tout simplement. 

Publié le lundi 25 mai 2026 à 17:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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