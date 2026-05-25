Voilà, c’est fini.

Stan Wawrinka a disputé le tout dernier match de sa carrière à Roland‐Garros après sa défaite au premier tour face au Néerlandais, Jesper De Jong, 106e joueur mondial : 6–3, 3–6, 6–3, 6–4.

À cette occa­sion, les orga­ni­sa­teurs, Amélie Mauresmo, direc­trice du tournoi, et Gilles Moretton, président de la FFT, avait prévu une petite céré­monie sur le court Simone‐Matthieu mais égale­ment une petite surprise pour le Suisse.

En effet, certains de ses rivaux, anciens et actuels, ont tenu à lui rendre hommage pour son incroyable carrière : Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Gaël Monfils.

A few of Stan Wawrinka’s friends wanted to share a few words 🫶#RolandGarros pic.twitter.com/VbQ7kWwHXM — Roland‐Garros (@rolandgarros) May 25, 2026

La classe, tout simplement.