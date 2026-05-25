Voilà, c’est fini.
Stan Wawrinka a disputé le tout dernier match de sa carrière à Roland‐Garros après sa défaite au premier tour face au Néerlandais, Jesper De Jong, 106e joueur mondial : 6–3, 3–6, 6–3, 6–4.
À cette occasion, les organisateurs, Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, et Gilles Moretton, président de la FFT, avait prévu une petite cérémonie sur le court Simone‐Matthieu mais également une petite surprise pour le Suisse.
En effet, certains de ses rivaux, anciens et actuels, ont tenu à lui rendre hommage pour son incroyable carrière : Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Gaël Monfils.
A few of Stan Wawrinka’s friends wanted to share a few words 🫶#RolandGarros pic.twitter.com/VbQ7kWwHXM— Roland‐Garros (@rolandgarros) May 25, 2026
La classe, tout simplement.
Publié le lundi 25 mai 2026 à 17:33