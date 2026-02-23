De retour à la compé­ti­tion cette semaine, sur l’ATP 500 de Dubaï, pour la première fois depuis septembre 2025 et son forfait au deuxième tour de l’US Open (même s’il a disputé un petit match de Coupe Davis début février), Jack Draper s’est longue­ment exprimé dans les colonnes du journal local, The National News.

Notamment ques­tionné sur Novak Djokovic et son parcours à l’Open d’Australie où il a battu Jannik Sinner avant de s’in­cliner en finale face à Carlos Alcaraz, le tout à bientôt 39 ans, le Britannique a fait part de sa grande admiration.

« Rien ne me surprend avec Novak. Pour moi, c’est le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Il est un exemple de longé­vité et de gran­deur pour tous. Quand je le regarde jouer, je suis toujours impres­sionné par le fait qu’en Australie, il a gagné dix fois ! Et il est allé en finale pour la onzième fois. Pour moi et pour beau­coup d’autres joueurs, il est une véri­table source d’ins­pi­ra­tion, un modèle que nous admi­rons tous et auquel nous aspi­rons à ressembler. »

