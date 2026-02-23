De retour à la compétition cette semaine, sur l’ATP 500 de Dubaï, pour la première fois depuis septembre 2025 et son forfait au deuxième tour de l’US Open (même s’il a disputé un petit match de Coupe Davis début février), Jack Draper s’est longuement exprimé dans les colonnes du journal local, The National News.
Notamment questionné sur Novak Djokovic et son parcours à l’Open d’Australie où il a battu Jannik Sinner avant de s’incliner en finale face à Carlos Alcaraz, le tout à bientôt 39 ans, le Britannique a fait part de sa grande admiration.
« Rien ne me surprend avec Novak. Pour moi, c’est le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Il est un exemple de longévité et de grandeur pour tous. Quand je le regarde jouer, je suis toujours impressionné par le fait qu’en Australie, il a gagné dix fois ! Et il est allé en finale pour la onzième fois. Pour moi et pour beaucoup d’autres joueurs, il est une véritable source d’inspiration, un modèle que nous admirons tous et auquel nous aspirons à ressembler. »
Publié le lundi 23 février 2026 à 12:33