Longuement interviewé par le quotidien espagnol, Marca, suite à sa séparation surprise avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a lâché des mots particulièrement forts à propos de ses sentiments depuis cette annonce.
« Je pense que nous avons peut‐être tous les deux besoin d’un peu de temps pour digérer cette rupture. Ce n’est pas si facile. Pour l’instant, je souffre. Ce genre de relation est difficile à abandonner du jour au lendemain. Il faut passer par une période de deuil. Et surtout, je suppose que cela me fera aussi mal de le voir jouer dans les tournois. Cela fera ressortir beaucoup de souvenirs. Je pense que cela va prendre du temps. »
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 14:40