Les mots très forts de Ferrero après sa rupture avec Alcaraz : « Je souffre. Ça va me faire mal de le voir jouer dans les tour­nois. Il faut passer par une période de deuil »

Par Thomas S

Longuement inter­viewé par le quoti­dien espa­gnol, Marca, suite à sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a lâché des mots parti­cu­liè­re­ment forts à propos de ses senti­ments depuis cette annonce. 

« Je pense que nous avons peut‐être tous les deux besoin d’un peu de temps pour digérer cette rupture. Ce n’est pas si facile. Pour l’ins­tant, je souffre. Ce genre de rela­tion est diffi­cile à aban­donner du jour au lende­main. Il faut passer par une période de deuil. Et surtout, je suppose que cela me fera aussi mal de le voir jouer dans les tour­nois. Cela fera ressortir beau­coup de souve­nirs. Je pense que cela va prendre du temps. »

Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 14:40

