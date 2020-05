Méconnu du grand public, Thiago Seyboth Wild était devenu avant la suspension du circuit le premier joueur né dans les années 2000 à remporter un titre ATP. Le Brésilien, qui était alors âgé de 19 ans, avait remporté l’ATP 250 de Santiago au Chili. Interrogé récemment par Tennis Now (dans des propos relayés par UbiTennis), le Brésilien a fait part de ses objectifs et ils sont très élevés : « Enfant, j’ai toujours pensé que je pouvais battre n’importe qui, que je pouvais être le meilleur et gagner des tournois. Peu importe où j’étais, c’est quelque que j’ai toujours eu avec moi jusqu’à aujourd’hui. Beaucoup de gens m’ont déjà demandé si je voulais être numéro 1 mondial ou remporter un titre du Grand Chelem. Alors, j’aimerais être numéro 1 mondial parce que pour être numéro 1, il faut au moins gagner un Grand Chelem. »

Pour y parvenir, le natif de Marechal Candido Rondon espère les pas d’un glorieux aîné : « Gustavo (Kuerten) est une source d’inspiration pour moi. Il a été numéro 1 mondial, il a battu Pete Sampras et Andre Agassi dans le même tournoi. »