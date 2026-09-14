Tous les feux sont aux vert pour Carlos Alcaraz.

Satisfait et souriant malgré sa défaite contre Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open il y a quelques jours, l’Espagnol était de retour à l’en­traî­ne­ment ce dimanche du côté de son club, à Murcie.

Et les nouvelles sont excel­lente puis­qu’il n’a appa­rem­ment ressenti aucun contre­coup au niveau de son poignet long­temps blessé suite à sa parti­ci­pa­tion au Grand Chelem new‐yorkais.

Le programme est désor­mais clair pour l’ac­tuel 3e joueur mondial : il s’en­vo­lera dans une dizaine de jours pour Londres et la Laver Cup (du 25 au 27 septembre) avant de parti­ciper à deux tour­nois de la tournée asia­tique (l’ATP 500 de Tokyo, du 30 septembre au 6 octobre, où il est tenant du titre, et le Masters 1000 de Shanghai, du 7 au 18 octobre). Enfin, il prendra part à la fameuse exhi­bi­tion très lucra­tive, le Six King Slam, en Arabie Saoudite.

Après cet enchaî­ne­ment, Carlitos, en fonc­tion de ses sensa­tions, déci­dera de la marche à suivre concer­nant les ATP 500 de Bâle et Vienne et du Masters 1000 de Paris, avant le bouquet final du Masters de Turin (du 15 au 22 novembre).