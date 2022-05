Wimbledon ne devrait pas devenir la plus grosse exhi­bi­tion de l’his­toire du tennis.

La déci­sion du All England Club et de la Fédération anglaise de tennis (LTA) d’ex­clure les joueurs russes et biélo­russes de ses compé­ti­tions a rapi­de­ment été criti­quée par l’ATP, qui a réfléchi pendant plusieurs semaines à ne pas attri­buer les points des tour­nois sur le sol britan­nique. Mais fina­le­ment, l’as­so­cia­tion a décidé de ne pas aller jusque‐là.

« Le Board de l’ATP a pris la déci­sion que les points seront complè­te­ment attri­bués pour les tour­nois ATP du Queen’s (500) et d’Eastbourne (250) ainsi que pour les trois épreuves Challengers (Surbiton Nottingham, Ilkley), sur la base que des alter­na­tives (de s’ins­crire à des tour­nois dans d’autres pays) existent pour les joueurs russes et biélo­russes », expliquent Andrea Gaudenzi et ses conseillers dans un commu­niqué relayé par L’Equipe.

L’ATP n’a pas encore pris sa déci­sion finale pour Wimbledon mais il y a peu de chances qu’elle soit différente.