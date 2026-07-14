Trois semaines après l’annonce de la sortie d’un documentaire sur Novak Djokovic intitulé, « The Wolf in Winter », qui sera disponible à partir du 20 août prochain sur Amazon Prime Video, une première bande‐annonce a été dévoilée ce mardi.
En presque 2 minutes et 30 secondes, on peut déjà imaginer à quoi va ressembler ce document centré sur l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem :
« I’m trying to prove myself wrong more than anybody else.«— Prime Video (@PrimeVideo) July 14, 2026
Novak Djokovic : The Wolf in Winter is streaming August 20. pic.twitter.com/7n24EVv7Ao
On notera la présence de Rafael Nadal ou encore d’Andre Agassi. Préparez les pop‐corn, ça promet !
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 15:18