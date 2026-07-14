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Les premières images du docu­men­taire sur Novak Djokovic dévoilées

Par
Thomas S
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Trois semaines après l’an­nonce de la sortie d’un docu­men­taire sur Novak Djokovic inti­tulé, « The Wolf in Winter », qui sera dispo­nible à partir du 20 août prochain sur Amazon Prime Video, une première bande‐annonce a été dévoilée ce mardi.

En presque 2 minutes et 30 secondes, on peut déjà imaginer à quoi va ressem­bler ce docu­ment centré sur l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem :

On notera la présence de Rafael Nadal ou encore d’Andre Agassi. Préparez les pop‐corn, ça promet !

Publié le mardi 14 juillet 2026 à 15:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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