Trois semaines après l’an­nonce de la sortie d’un docu­men­taire sur Novak Djokovic inti­tulé, « The Wolf in Winter », qui sera dispo­nible à partir du 20 août prochain sur Amazon Prime Video, une première bande‐annonce a été dévoilée ce mardi.

En presque 2 minutes et 30 secondes, on peut déjà imaginer à quoi va ressem­bler ce docu­ment centré sur l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem :

« I’m trying to prove myself wrong more than anybody else.«



Novak Djokovic : The Wolf in Winter is strea­ming August 20. pic.twitter.com/7n24EVv7Ao — Prime Video (@PrimeVideo) July 14, 2026

On notera la présence de Rafael Nadal ou encore d’Andre Agassi. Préparez les pop‐corn, ça promet !