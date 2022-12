Alors que Francisco Roig a décidé ce vendredi de quitter l’équipe de Rafael Nadal après 18 ans d’une colla­bo­ra­tion très fruc­tueuse, l’en­traî­neur espa­gnol a décidé de s’ex­primer publi­que­ment afin de remer­cier son ancien poulain. Un bien bel hommage.

« Ça a été pour moi un réel plaisir de travailler avec Rafa et toute son équipe. Nous n’au­rions jamais pensé que nous pour­rions obtenir autant de résul­tats et finir par avoir une si longue carrière avec lui, mais Rafa est un véri­table phéno­mène et il rend tout facile. Je n’ai que des mots de grati­tude envers Rafa et mon équipe pour toutes ces années d’ap­pren­tis­sage et de travail ensemble, faisant de Rafa ce qu’il est, une légende du sport. L’amitié reste et nous nous rever­rons et nous nous amuse­rons comme nous l’avons toujours fait, sur le circuit. »