Moins de trois semaines après sa rupture totale du tendon d’Achille gauche, Holger Rune semble déter­miné à revenir le plus tôt possible. Et s’il ne devrait pas reprendre la compé­ti­tion avant au moins six bons mois, le Danois n’a pas de temps à perdre.

Quelques jours après s’être pris pour Thomas Muster, Holger Rune a cette fois décidé d’opter pour une posi­tion un peu plus natu­relle pour jouer au tennis.

We have fresh good news from Holger Rune via his TikTok !! 🤍



“Now stan­ding 🤪”



Very happy to see the updates over time, it’s been 3 weeks now. @holgerrune2003 pic.twitter.com/Em7U1Quj2t — PrinceHolger (@PrinceHolger_) November 6, 2025

S’il ne peut évidem­ment toujours pas bouger la jambe gauche, les progrès de l’ac­tuel 15e joueur mondial sont malgré tout impres­sion­nants compte tenu de la gravité et la proxi­mité de sa blessure.