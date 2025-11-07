AccueilVidéosLes progrès fulgurants d'Holger Rune après sa rupture totale du tendon d'Achille
VidéosATP

Les progrès fulgu­rants d’Holger Rune après sa rupture totale du tendon d’Achille

Thomas S
Par Thomas S

-

149

Moins de trois semaines après sa rupture totale du tendon d’Achille gauche, Holger Rune semble déter­miné à revenir le plus tôt possible. Et s’il ne devrait pas reprendre la compé­ti­tion avant au moins six bons mois, le Danois n’a pas de temps à perdre. 

Quelques jours après s’être pris pour Thomas Muster, Holger Rune a cette fois décidé d’opter pour une posi­tion un peu plus natu­relle pour jouer au tennis. 

S’il ne peut évidem­ment toujours pas bouger la jambe gauche, les progrès de l’ac­tuel 15e joueur mondial sont malgré tout impres­sion­nants compte tenu de la gravité et la proxi­mité de sa blessure. 

Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 10:09

Article précédent
Iga Swiatek tape encore du poing sur la table : « Les joueurs ne sont certai­ne­ment pas satis­faits de cette situation »
Article suivant
La prochaine bataille des sexes entre Kyrgios et Sabalenka réveille des souve­nirs : « Un affron­te­ment entre Serena Williams et John McEnroe aurait été explosif »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.