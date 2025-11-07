Moins de trois semaines après sa rupture totale du tendon d’Achille gauche, Holger Rune semble déterminé à revenir le plus tôt possible. Et s’il ne devrait pas reprendre la compétition avant au moins six bons mois, le Danois n’a pas de temps à perdre.
Quelques jours après s’être pris pour Thomas Muster, Holger Rune a cette fois décidé d’opter pour une position un peu plus naturelle pour jouer au tennis.
We have fresh good news from Holger Rune via his TikTok !! 🤍— PrinceHolger (@PrinceHolger_) November 6, 2025
“Now standing 🤪”
Very happy to see the updates over time, it’s been 3 weeks now. @holgerrune2003 pic.twitter.com/Em7U1Quj2t
S’il ne peut évidemment toujours pas bouger la jambe gauche, les progrès de l’actuel 15e joueur mondial sont malgré tout impressionnants compte tenu de la gravité et la proximité de sa blessure.
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 10:09