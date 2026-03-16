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Les progrès phéno­mé­naux d’Holger Rune, cinq mois après sa rupture du tendon d’Achille

Par
Thomas S
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Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier lors d’un match face à Ugo Humbert sur le tournoi de Stockholm, Holger Rune semble plus déter­miné que jamais pour revenir le plus vite possible à la compétition.

Ce week‐end, il a posté une vidéo où on peut le voir en train de frapper la balle avec une certaine vigueur tout en dépla­çant latéralement. 

Si l’on se réjouit évidem­ment de voir le Danois se réta­blir aussi rapi­de­ment, il ne faudrait pas non plus qu’il préci­pite son retour sous peine d’une rechute, ou encore pire, d’une bles­sure encore plus grave. 

Logiquement, le délai moyen d’un sportif de haut niveau pour revenir après une rupture du tendon d’Achille se situe entre six et dix mois. l’ac­tuel 28e mondial vise plutôt la four­chette basse. 

Publié le lundi 16 mars 2026 à 12:41

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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