Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier lors d’un match face à Ugo Humbert sur le tournoi de Stockholm, Holger Rune semble plus déter­miné que jamais pour revenir le plus vite possible à la compétition.

Ce week‐end, il a posté une vidéo où on peut le voir en train de frapper la balle avec une certaine vigueur tout en dépla­çant latéralement.

Si l’on se réjouit évidem­ment de voir le Danois se réta­blir aussi rapi­de­ment, il ne faudrait pas non plus qu’il préci­pite son retour sous peine d’une rechute, ou encore pire, d’une bles­sure encore plus grave.

We have UPDATES FROM Holger Rune !!!! 🤍 Via IG : “Back home 🏡 week 20 since surgery and I am feeling great 🦾 ”



“Grateful for all the people working to get me back on court and to @Aspetar not be possi­bler, without your exper­tise this would not be possible 🙏🏽 and grateful for… pic.twitter.com/66oDNA2x9x — PrinceHolger (@PrinceHolger_) March 14, 2026

Logiquement, le délai moyen d’un sportif de haut niveau pour revenir après une rupture du tendon d’Achille se situe entre six et dix mois. l’ac­tuel 28e mondial vise plutôt la four­chette basse.