Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier lors d’un match face à Ugo Humbert sur le tournoi de Stockholm, Holger Rune semble plus déterminé que jamais pour revenir le plus vite possible à la compétition.
Ce week‐end, il a posté une vidéo où on peut le voir en train de frapper la balle avec une certaine vigueur tout en déplaçant latéralement.
Si l’on se réjouit évidemment de voir le Danois se rétablir aussi rapidement, il ne faudrait pas non plus qu’il précipite son retour sous peine d’une rechute, ou encore pire, d’une blessure encore plus grave.
We have UPDATES FROM Holger Rune !!!! 🤍 Via IG : “Back home 🏡 week 20 since surgery and I am feeling great 🦾 ”— PrinceHolger (@PrinceHolger_) March 14, 2026
“Grateful for all the people working to get me back on court and to @Aspetar not be possibler, without your expertise this would not be possible 🙏🏽 and grateful for… pic.twitter.com/66oDNA2x9x
Logiquement, le délai moyen d’un sportif de haut niveau pour revenir après une rupture du tendon d’Achille se situe entre six et dix mois. l’actuel 28e mondial vise plutôt la fourchette basse.
Publié le lundi 16 mars 2026 à 12:41