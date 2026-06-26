« J’ai vrai­ment du mal à comprendre ce qui s’est passé mais il n’a aucune excuse. L’année dernière, il a été capable de jouer une finale de 5h30 et main­te­nant la chaleur l’a fait se heurter à un mur après 1h45. Il y a une diffé­rence entre être en forme et être préparé », lâchait Andre Agassi sur TNT Sports au moment de revenir sur l’élimination aussi spec­ta­cu­laire qu’inattendue de Jannik Sinner au deuxième tour de Roland‐Garros, alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1.

Si le numéro 1 mondial se prépare désor­mais pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet) après avoir passé une batterie d’exa­mens qui n’ont révélé aucune anomalie, le joueur britan­nique Olivier Tarvet (349e mondial), qualifié dans le grand tableau du Grand Chelem londo­nien, est revenu au micro de Tennis365 sur cette décla­ra­tion qui a beau­coup fait parler.

« Dire qu’il est mal préparé, c’est presque criminel. C’est simple­ment le fait qu’il dispute telle­ment de matchs, le fait qu’il en remporte autant, qui a un impact émotionnel et physique énorme sur lui. Ce n’est déjà pas facile de jouer dans de bonnes condi­tions, mais c’est encore plus diffi­cile quand il fait chaud, que le soleil tape fort et que l’on dispute des matchs au meilleur des cinq sets. Certains joueurs essaient peut‐être de rendre le match aussi physique que possible contre lui, dans l’espoir de le fati­guer, mais j’ai l’impression que, sur le plan tech­nique, il est meilleur que tous les autres, pour être honnête. Sa puis­sance de frappe est incroyable. Le défi, c’est d’arriver à disputer quatre ou cinq sets contre lui, car en général, il remporte le match en trois sets. »