« J’ai vraiment du mal à comprendre ce qui s’est passé mais il n’a aucune excuse. L’année dernière, il a été capable de jouer une finale de 5h30 et maintenant la chaleur l’a fait se heurter à un mur après 1h45. Il y a une différence entre être en forme et être préparé », lâchait Andre Agassi sur TNT Sports au moment de revenir sur l’élimination aussi spectaculaire qu’inattendue de Jannik Sinner au deuxième tour de Roland‐Garros, alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1.
Si le numéro 1 mondial se prépare désormais pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet) après avoir passé une batterie d’examens qui n’ont révélé aucune anomalie, le joueur britannique Olivier Tarvet (349e mondial), qualifié dans le grand tableau du Grand Chelem londonien, est revenu au micro de Tennis365 sur cette déclaration qui a beaucoup fait parler.
« Dire qu’il est mal préparé, c’est presque criminel. C’est simplement le fait qu’il dispute tellement de matchs, le fait qu’il en remporte autant, qui a un impact émotionnel et physique énorme sur lui. Ce n’est déjà pas facile de jouer dans de bonnes conditions, mais c’est encore plus difficile quand il fait chaud, que le soleil tape fort et que l’on dispute des matchs au meilleur des cinq sets. Certains joueurs essaient peut‐être de rendre le match aussi physique que possible contre lui, dans l’espoir de le fatiguer, mais j’ai l’impression que, sur le plan technique, il est meilleur que tous les autres, pour être honnête. Sa puissance de frappe est incroyable. Le défi, c’est d’arriver à disputer quatre ou cinq sets contre lui, car en général, il remporte le match en trois sets. »
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 08:43