Après avoir énervé Jo‐Wilfried Tsonga, fait réagir Rafael Nadal, taclé Boris Becker, Patrick Mouratoglou fait parler de lui en donnant un avis étonnant sur Novak Djokovic.
« Si Novak était plus motivé, je pense qu’il aurait déjà remporté un 25e titre du Grand Chelem », a déclaré l’entraîneur français.
Pour le journaliste José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, la stratégie de Mouratoglou semble assez claire : « Je commence à penser que tout ce qu’il veut, c’est qu’on parle de lui. Peu importe que ce soit en bien ou en mal. »
🗣️ “Djokovic no está lo suficientemente motivado para ganar el 25. Si lo hubiera estado, ya lo habría logrado”
Quoi qu’il en soit, chaque sortie de Patrick Mouratoglou ces dernières semaines suscite en effet toujours beaucoup de réactions.
Publié le dimanche 8 février 2026 à 11:59