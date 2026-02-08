AccueilATPLes propos de Mouratoglou sur Djokovic font jaser : "Je commence à...
Les propos de Mouratoglou sur Djokovic font jaser : « Je commence à penser que tout ce qu’il veut, c’est qu’on parle de lui, peu importe que ce soit en bien ou en mal »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Après avoir énervé Jo‐Wilfried Tsongafait réagir Rafael Nadaltaclé Boris Becker, Patrick Mouratoglou fait parler de lui en donnant un avis éton­nant sur Novak Djokovic. 

« Si Novak était plus motivé, je pense qu’il aurait déjà remporté un 25e titre du Grand Chelem », a déclaré l’en­traî­neur fran­çais.

Pour le jour­na­liste José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, la stra­tégie de Mouratoglou semble assez claire : « Je commence à penser que tout ce qu’il veut, c’est qu’on parle de lui. Peu importe que ce soit en bien ou en mal. »

Quoi qu’il en soit, chaque sortie de Patrick Mouratoglou ces dernières semaines suscite en effet toujours beau­coup de réactions. 

Publié le dimanche 8 février 2026 à 11:59

