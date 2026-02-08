Après avoir énervé Jo‐Wilfried Tsonga, fait réagir Rafael Nadal, taclé Boris Becker, Patrick Mouratoglou fait parler de lui en donnant un avis éton­nant sur Novak Djokovic.

« Si Novak était plus motivé, je pense qu’il aurait déjà remporté un 25e titre du Grand Chelem », a déclaré l’en­traî­neur fran­çais.

Pour le jour­na­liste José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, la stra­tégie de Mouratoglou semble assez claire : « Je commence à penser que tout ce qu’il veut, c’est qu’on parle de lui. Peu importe que ce soit en bien ou en mal. »

La última de Mouratoglou :



🗣️ “Djokovic no está lo sufi­cien­te­mente moti­vado para ganar el 25. Si lo hubiera estado, ya lo habría logrado”



Empiezo a pensar que lo único que quiere es que se hable de él. Da igual si mal o bien. pic.twitter.com/eU7VfMfc1q — José Morón (@jmgmoron) February 7, 2026

Quoi qu’il en soit, chaque sortie de Patrick Mouratoglou ces dernières semaines suscite en effet toujours beau­coup de réactions.