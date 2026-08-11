« Depuis l’Espagne, on n’a pas su avec certi­tude quel type de bles­sure Carlos a eu au poignet. Il serait main­te­nant en train de traverser une sorte de faiblesse mentale. En ayant des diffi­cultés à retrouver l’intensité de travail d’avant, une sorte de dépres­sion se serait créée dans sa tête, un cercle vicieux qui ne lui permet pas d’avoir la confiance d’avant. Les doutes commen­ce­raient à s’emparer de son esprit », a tout récem­ment déclaré le médecin en chef de la Fédération Italienne de tennis, Gianni Daniele.

Des propos très éton­nants et surtout inad­mis­sibles de la part d’un membre impor­tant de la Fédération Italienne de tennis, qui n’ont pas manqué de faire réagir le rédac­teur en chef de Punto de Break, José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X.

« C’est abso­lu­ment honteux. Je trouve aber­rant que, du côté de la fédé­ra­tion italienne de tennis, tant son président Binaghi que, désor­mais, le médecin‐chef, tiennent des propos d’une telle gravité à l’égard d’Alcaraz. Binaghi avait déjà critiqué le fait qu’Alcaraz possède un yacht, et voilà que ce type s’en prend ainsi à Carlos sans avoir la moindre idée de ce qu’il raconte. Je ne peux pas imaginer la fédé­ra­tion espa­gnole dire quoi que ce soit à propos de Jannik. Il faudrait faire preuve de plus de classe. »

Esto es abso­lu­ta­mente VERGONZOSO 😡



El jefe médico de la Federación italiana de tenis, Gianni Daniele, se dirige así sobre Alcaraz.



🗣️ “Desde España no se ha sabido con certeza qué tipo de lesión tuvo Carlos en la muñeca. Ahora estaría atra­ve­sando una especie de debi­lidad… pic.twitter.com/tUyPblAnad — José Morón (@jmgmoron) August 10, 2026

Touché au poignet droit depuis le mois d’avril, Carlos Alcaraz a, pour rappel, déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati (13 au 23 août) et reste très incer­tain pour l’US Open (30 août au 13 septembre).