« Depuis l’Espagne, on n’a pas su avec certitude quel type de blessure Carlos a eu au poignet. Il serait maintenant en train de traverser une sorte de faiblesse mentale. En ayant des difficultés à retrouver l’intensité de travail d’avant, une sorte de dépression se serait créée dans sa tête, un cercle vicieux qui ne lui permet pas d’avoir la confiance d’avant. Les doutes commenceraient à s’emparer de son esprit », a tout récemment déclaré le médecin en chef de la Fédération Italienne de tennis, Gianni Daniele.
Des propos très étonnants et surtout inadmissibles de la part d’un membre important de la Fédération Italienne de tennis, qui n’ont pas manqué de faire réagir le rédacteur en chef de Punto de Break, José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X.
« C’est absolument honteux. Je trouve aberrant que, du côté de la fédération italienne de tennis, tant son président Binaghi que, désormais, le médecin‐chef, tiennent des propos d’une telle gravité à l’égard d’Alcaraz. Binaghi avait déjà critiqué le fait qu’Alcaraz possède un yacht, et voilà que ce type s’en prend ainsi à Carlos sans avoir la moindre idée de ce qu’il raconte. Je ne peux pas imaginer la fédération espagnole dire quoi que ce soit à propos de Jannik. Il faudrait faire preuve de plus de classe. »
Esto es absolutamente VERGONZOSO 😡— José Morón (@jmgmoron) August 10, 2026
El jefe médico de la Federación italiana de tenis, Gianni Daniele, se dirige así sobre Alcaraz.
🗣️ “Desde España no se ha sabido con certeza qué tipo de lesión tuvo Carlos en la muñeca. Ahora estaría atravesando una especie de debilidad… pic.twitter.com/tUyPblAnad
Touché au poignet droit depuis le mois d’avril, Carlos Alcaraz a, pour rappel, déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati (13 au 23 août) et reste très incertain pour l’US Open (30 août au 13 septembre).
Publié le mardi 11 août 2026 à 12:27