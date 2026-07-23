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Les retrou­vailles entre Federer et Nadal font parler : « C’est formi­dable de voir qu’au fil des années, leur rela­tion s’est renforcée au point qu’ils se donnent rendez‐vous de temps à autre »

Par
Baptiste Mulatier
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Roger Federer profite visi­ble­ment de quelques jours de détente à Majorque, l’île natale de Rafael Nadal. C’était l’oc­ca­sion pour les deux légendes du tennis de se retrouver loin des courts, autour d’une autre passion qu’elles partagent depuis de nombreuses années : le golf.

Comme à la même période l’an dernier, le Suisse et l’Espagnol se sont offert une partie sur un parcours major­quin. Un moment de compli­cité entre deux anciens grands rivaux, qui a notam­ment fait réagir le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X. 

« Depuis qu’ils ont pris leur retraite, Federer et Nadal se sont donné rendez‐vous à plusieurs reprises, témoi­gnant ainsi de la bonne rela­tion qu’ils entre­tiennent. Ces derniers jours, Roger a été aperçu à Majorque, et on s’at­ten­dait à ce qu’il en ait profité pour retrouver Rafa. Sur cette photo, partagée par le Club Golf Santa Ponsa, on voit les deux hommes passer un bon moment à jouer au golf et à profiter un peu de la vie en dehors du tennis. C’est formi­dable de voir qu’au fil des années, leur rela­tion s’est renforcée au point qu’ils se donnent rendez‐vous de temps à autre, depuis leur retraite, pour se voir et passer du temps ensemble », s’est réjoui le rédac­teur en chef de Punto de Break.

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 12:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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