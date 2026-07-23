Roger Federer profite visi­ble­ment de quelques jours de détente à Majorque, l’île natale de Rafael Nadal. C’était l’oc­ca­sion pour les deux légendes du tennis de se retrouver loin des courts, autour d’une autre passion qu’elles partagent depuis de nombreuses années : le golf.

Comme à la même période l’an dernier, le Suisse et l’Espagnol se sont offert une partie sur un parcours major­quin. Un moment de compli­cité entre deux anciens grands rivaux, qui a notam­ment fait réagir le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X.

Desde que se reti­rasen, Federer y Nadal han hecho por coin­cidir en varias ocasiones, mostrando la buena rela­ción que mantienen.



Estos días, Roger fue cazado por Mallorca, y se preveía que había apro­ve­chado para verse con Rafa.



En esta foto, compar­tida por el Club Golf Santa… pic.twitter.com/0TmvYoN9pm — José Morón (@jmgmoron) July 22, 2026

« Depuis qu’ils ont pris leur retraite, Federer et Nadal se sont donné rendez‐vous à plusieurs reprises, témoi­gnant ainsi de la bonne rela­tion qu’ils entre­tiennent. Ces derniers jours, Roger a été aperçu à Majorque, et on s’at­ten­dait à ce qu’il en ait profité pour retrouver Rafa. Sur cette photo, partagée par le Club Golf Santa Ponsa, on voit les deux hommes passer un bon moment à jouer au golf et à profiter un peu de la vie en dehors du tennis. C’est formi­dable de voir qu’au fil des années, leur rela­tion s’est renforcée au point qu’ils se donnent rendez‐vous de temps à autre, depuis leur retraite, pour se voir et passer du temps ensemble », s’est réjoui le rédac­teur en chef de Punto de Break.