Roger Federer profite visiblement de quelques jours de détente à Majorque, l’île natale de Rafael Nadal. C’était l’occasion pour les deux légendes du tennis de se retrouver loin des courts, autour d’une autre passion qu’elles partagent depuis de nombreuses années : le golf.
Comme à la même période l’an dernier, le Suisse et l’Espagnol se sont offert une partie sur un parcours majorquin. Un moment de complicité entre deux anciens grands rivaux, qui a notamment fait réagir le journaliste espagnol José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X.
Desde que se retirasen, Federer y Nadal han hecho por coincidir en varias ocasiones, mostrando la buena relación que mantienen.— José Morón (@jmgmoron) July 22, 2026
Estos días, Roger fue cazado por Mallorca, y se preveía que había aprovechado para verse con Rafa.
En esta foto, compartida por el Club Golf Santa… pic.twitter.com/0TmvYoN9pm
« Depuis qu’ils ont pris leur retraite, Federer et Nadal se sont donné rendez‐vous à plusieurs reprises, témoignant ainsi de la bonne relation qu’ils entretiennent. Ces derniers jours, Roger a été aperçu à Majorque, et on s’attendait à ce qu’il en ait profité pour retrouver Rafa. Sur cette photo, partagée par le Club Golf Santa Ponsa, on voit les deux hommes passer un bon moment à jouer au golf et à profiter un peu de la vie en dehors du tennis. C’est formidable de voir qu’au fil des années, leur relation s’est renforcée au point qu’ils se donnent rendez‐vous de temps à autre, depuis leur retraite, pour se voir et passer du temps ensemble », s’est réjoui le rédacteur en chef de Punto de Break.
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 12:45