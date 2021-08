La demi‐finale de John Isner à Toronto après son titre à Atlanta, la finale d’Opelka au Canada ainsi que des bonnes perfor­mances de Mc Donald ou encore du jeune Nakashima, ou de signent le retour des Américains au premier plan.

Pour l’un d’entre eux, Sebastian Korda, l’avenir s’an­nonce positif : « On a eu un creux mais là ça revient. J’aurai adorer voir une finale entre John et Reilly, cela aurait été fun avec des aces de partout. On a une belle géné­ra­tion qui arrive, je pense à Jenson Brooksby par exemple. Il va y avoir forcé­ment une émula­tion entre nous pour faire briller le drapeau améri­cain »