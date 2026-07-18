Victime d’une grosse défaillance dès le deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner a parfaitement réagi en conservant son titre à Wimbledon.
Ancien 33e joueur mondial, consultant pour différents médias et directeur du Masters 1000 de Rome, Paolo Lorenzi a insisté sur le calme et la sérénité du numéro 1 mondial.
« Je pense qu’il est le numéro un, notamment dans sa façon d’affronter les difficultés. Au cours de tous les matchs, il y a toujours un moment où l’adversaire peut l’emporter ou, en tout cas, te mettre en difficulté, car il est impossible de maintenir ce niveau pendant deux ou trois sets. Il parvient à gérer les difficultés qu’il rencontre lorsqu’il perd un tournoi, tout comme il le fait pendant un match On n’a jamais l’impression qu’il traverse un moment difficile. En réalité, il souffre et ne le laisse pas transparaître face à ses adversaires. Là encore, il a répondu face à des rivaux qui pensaient qu’il allait traverser une période de crise. »
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 15:49