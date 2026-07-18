Victime d’une grosse défaillance dès le deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner a parfai­te­ment réagi en conser­vant son titre à Wimbledon.

Ancien 33e joueur mondial, consul­tant pour diffé­rents médias et direc­teur du Masters 1000 de Rome, Paolo Lorenzi a insisté sur le calme et la séré­nité du numéro 1 mondial.

« Je pense qu’il est le numéro un, notam­ment dans sa façon d’affronter les diffi­cultés. Au cours de tous les matchs, il y a toujours un moment où l’adversaire peut l’emporter ou, en tout cas, te mettre en diffi­culté, car il est impos­sible de main­tenir ce niveau pendant deux ou trois sets. Il parvient à gérer les diffi­cultés qu’il rencontre lorsqu’il perd un tournoi, tout comme il le fait pendant un match On n’a jamais l’impression qu’il traverse un moment diffi­cile. En réalité, il souffre et ne le laisse pas trans­pa­raître face à ses adver­saires. Là encore, il a répondu face à des rivaux qui pensaient qu’il allait traverser une période de crise. »