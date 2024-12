Dans la lettre adressée à ses fans et rédigée sur le site d’un de ses fidèles parte­naires, la marque coréenne Kia, Rafa évoque notam­ment une expé­rience un peu spéciale vécue lors­qu’il était tout jeune.



« Je ne sais pas exac­te­ment quel âge j’avais, mais je pense que j’avais environ 12 ans. À cette époque, j’ai­mais aller à la pêche. J’aime la mer, car je suis origi­naire de Majorque et, dans mon cas, la mer fait partie de ma vie. Il s’agit de la sensa­tion d’être au bord de la mer, assis sur les rochers avec votre famille et vos amis, ou sur un bateau – la décon­nexion et la paix que vous ressentez sont quelque chose de spécial. Un jour, je suis allé pêcher alors que j’au­rais pu m’en­traîner. Le lende­main, j’ai perdu mon match. Je me souviens que je pleu­rais dans la voiture sur le chemin du retour, et mon oncle, qui avait une grande influence sur moi à ce jeune âge, et qui était celui qui m’avait fait tomber amou­reux du tennis, m’a dit : « Ce n’est pas grave, c’est fini : « Ce n’est pas grave, ce n’est qu’un match de tennis. Ne pleure pas main­te­nant, ça ne sert à rien. Si tu veux pêcher, tu peux pêcher. Il n’y a pas de problème. Mais vous perdrez. Si vous voulez gagner ? Si vous voulez gagner, vous devez d’abord faire ce que vous avez à faire ». C’était une leçon très impor­tante pour moi. Si les gens me consi­dèrent comme un perfec­tion­niste, cela vient de cette voix inté­rieure qui m’ap­pe­lait sur le chemin du retour. Cette voix ne m’a jamais quitté. Un jour, je pourrai être à la mer. Aujourd’hui et demain … je dois m’entraîner