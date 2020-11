La victoire de Jannik Sinner a Sofia marque la fin d’une saison 2020 mouvementée avec l’interruption du circuit durant quatre mois due à la pandémie de Covid-19. Il est donc temps de faire un premier bilan.

Et le premier enseignement est que le « Tour » a connu six nouveaux vainqueurs dont Sinner et le Français Ugo Humbert, titré en tout début d’année à Auckland. Les quatre autres sont le Norvégien Casper Ruud, le Brésilien Thiago Seyboth Wild, le Serbe Miomir Kecmanovic et l’Australien John Millman.