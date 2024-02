Nous sommes très certai­ne­ment en train d’as­sister aux prémices d’un chan­ge­ment d’ère très impor­tant au sein du tennis mondial et professionnel.

Depuis que l’ATP a laissé entrer « le loup dans la bergerie » en déci­dant de ne pas fermer la porte à l’Arabie Saoudite concer­nant ses inves­tis­se­ments, l’as­so­cia­tion a peut‐être commis la pire erreur de son histoire.

Plus ambi­tieux que jamais après ses entrées fracas­santes dans des sports très popu­laires comme le foot­ball et le golf, le pays dirigé par le prince hériter Mohammed ben Salmane vient déjà de frapper un grand coup dans le tennis en créant en plein mois d’oc­tobre une exhi­bi­tion nommée « 6 Kings Slam » et réunis­sant peu ou prou les meilleurs joueurs de la planète, dont Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et forcé­ment, qui dit Arabie Saoudite, dit beau­coup d’argent. Et à ce niveau‐là, les orga­ni­sa­teurs n’ont pas fait semblant en offrant pas moins de 1,5 millions de dollars à chacun des six parti­ci­pants dont la coquette somme de 6 millions pour le vain­queur de l’épreuve, selon le très bien renseigné Telegraph.

À titre de compa­raison, Jannik Sinner vient d’empocher un peu plus de 2 millions de dollars après sa victoire sur l’Open d’Australie, une compé­ti­tion disputée au meilleur des cinq manches et sur deux semaines…