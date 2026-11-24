« Je sais qu’il a beaucoup travaillé pour revenir et j’imagine qu’il le mérite », avait froidement déclaré Matteo Berrettini, après une longue hésitation, il y a un mois suite au sacre de son compatriote Lorenzo Musetti sur l’ATP 250 de Lyon.
Une déclaration qui avait suscité beaucoup de rumeurs concernant une potentielle brouille à cause d’une infidélité du second, qui aurait trompé sa femme avec l’ex‐petite amie du premier. Si cette dernière a depuis démenti, les questions restent présentes d’autant que Matteo initialement absent de la séléction italienne pour la Coupe Davis, a été appelé en renfort après le forfait de Simone Bolelli.
Et selon la presse italienne et le site Tennis Italiano, les deux hommes ne se seraient pas adressés la parole au moment de la conférence de presse à Bologne, lieu des phases finales, et le staff transalpin prendrait soin à les séparer lors des entraînements.
Une ambiance visiblement tendue qui n’incite pas à l’optimisme sur les chances de l’Italie de réaliser le quadruplé, surtout en l’absence de Jannik Sinner, opéré du genou avec succès ce mardi.
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 12:52