« Je sais qu’il a beau­coup travaillé pour revenir et j’imagine qu’il le mérite », avait froi­de­ment déclaré Matteo Berrettini, après une longue hési­ta­tion, il y a un mois suite au sacre de son compa­triote Lorenzo Musetti sur l’ATP 250 de Lyon.

Une décla­ra­tion qui avait suscité beau­coup de rumeurs concer­nant une poten­tielle brouille à cause d’une infi­dé­lité du second, qui aurait trompé sa femme avec l’ex‐petite amie du premier. Si cette dernière a depuis démenti, les ques­tions restent présentes d’au­tant que Matteo initia­le­ment absent de la séléc­tion italienne pour la Coupe Davis, a été appelé en renfort après le forfait de Simone Bolelli.

Et selon la presse italienne et le site Tennis Italiano, les deux hommes ne se seraient pas adressés la parole au moment de la confé­rence de presse à Bologne, lieu des phases finales, et le staff trans­alpin pren­drait soin à les séparer lors des entraînements.

Une ambiance visi­ble­ment tendue qui n’in­cite pas à l’op­ti­misme sur les chances de l’Italie de réaliser le quadruplé, surtout en l’ab­sence de Jannik Sinner, opéré du genou avec succès ce mardi.