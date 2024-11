Hanté par les bles­sures et un genou toujours aussi capri­cieux, Juan Martin Del Potro vit un cauchemar depuis quelques années.

Alors qu’il s’ap­prête à disputer un match d’ex­hi­bi­tion avec Novak Djokovic le 1er décembre à Buenos Aires en Argentine, afin de dire défi­ni­ti­ve­ment adieu au tennis, le vain­queur de l’US Open 2009 a raconté son quoti­dien devenu très diffi­cile depuis quelques années.

Extrait de sa vidéo très touchante postée sur Instagram : « Je n’ai pas couru depuis l’âge de 31 ans (il en a 36 aujourd’hui, ndlr), je ne peux pas monter les esca­liers, je ne peux pas taper dans un ballon, je n’ai plus jamais joué au tennis non plus… Dois‐je passer encore 15 ans de ma vie comme ça pour qu’à 50 ans je puisse avoir une prothèse et vivre plus ou moins bien jusqu’à la soixan­taine ? Je me retrouve donc dans cette discus­sion et c’est égale­ment terrible, car ce sont les scéna­rios et je dois les définir. Pourquoi dois‐je prendre cette déci­sion si c’est vous le médecin ? Je suis main­te­nant au milieu de tout cela et j’es­père qu’un jour cela se termi­nera, parce que je veux vivre sans douleur. »