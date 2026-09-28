Cette semaine, la tournée asiatique a démarré avec les tournois ATP 250 de Chengdu et Hangzhou.
Mais les meilleurs mondiaux font leur retour à la compétition avec les très attendus tournois ATP 500 de Pékin et Tokyo.
Ce matin, les tirages au sort des tableaux ont été dévoilés, et on peut dire que Carlos Alcaraz et Novak Djokovic n’ont pas été épargnés.
Pour le natif de Murcie, au Japon, son tableau a été qualifié de « tirage digne d’un Masters 1000 » par le très connu rédacteur en chef de Punto de Break, José Morón.
En effet, il retrouvera au premier tour Alex Michelsen, récent quart de finaliste à l’US Open, avant de potentiellement affronter Matteo Arnaldi au tour suivant.
Cela montera crescendo pour l’Espagnol, puisqu’il pourrait retrouver Tommy Paul en quart de finale, avant de potentiellement affronter Taylor Fritz, Casper Ruud ou Lorenzo Musetti en demi‐finale. En finale, il pourrait notamment retrouver Frances Tiafoe ou Rafael Jodar.
Du côté de Novak Djokovic, dans la capitale chinoise, les premiers tours semblent sur le papier un peu plus abordables, puisqu’il retrouvera Nuno Borges au premier tour, avant d’affronter potentiellement Juan Manuel Cerúndolo au tour suivant.
Son tournoi pourrait toutefois se corser dès les quarts de finale, puisqu’il pourrait y affronter l’Allemand Alexander Zverev, actuellement deuxième joueur mondial.
En demi‐finale, le Serbe pourrait retrouver Daniil Medvedev, Jakub Menšík ou Alexander Bublik, avant de potentiellement affronter Learner Tien, Félix Auger‐Aliassime, Flavio Cobolli ou Alex de Minaur en finale.
Des parcours loin d’être évidents sur le papier, même pour des multiples vainqueurs en Grand Chelem.
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 11:20