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Les tirages au sort de Pékin et Tokyo n’épargnent pas Carlos Alcaraz et Novak Djokovic

Par
Henri Touchard
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Australian Open - Melbourne - 01�22026

Cette semaine, la tournée asia­tique a démarré avec les tour­nois ATP 250 de Chengdu et Hangzhou.

Mais les meilleurs mondiaux font leur retour à la compé­ti­tion avec les très attendus tour­nois ATP 500 de Pékin et Tokyo.

Ce matin, les tirages au sort des tableaux ont été dévoilés, et on peut dire que Carlos Alcaraz et Novak Djokovic n’ont pas été épargnés.

Pour le natif de Murcie, au Japon, son tableau a été qualifié de « tirage digne d’un Masters 1000 » par le très connu rédac­teur en chef de Punto de Break, José Morón.

En effet, il retrou­vera au premier tour Alex Michelsen, récent quart de fina­liste à l’US Open, avant de poten­tiel­le­ment affronter Matteo Arnaldi au tour suivant.

Cela montera cres­cendo pour l’Espagnol, puisqu’il pour­rait retrouver Tommy Paul en quart de finale, avant de poten­tiel­le­ment affronter Taylor Fritz, Casper Ruud ou Lorenzo Musetti en demi‐finale. En finale, il pour­rait notam­ment retrouver Frances Tiafoe ou Rafael Jodar.

Du côté de Novak Djokovic, dans la capi­tale chinoise, les premiers tours semblent sur le papier un peu plus abor­dables, puisqu’il retrou­vera Nuno Borges au premier tour, avant d’affronter poten­tiel­le­ment Juan Manuel Cerúndolo au tour suivant.

Son tournoi pour­rait toute­fois se corser dès les quarts de finale, puisqu’il pour­rait y affronter l’Allemand Alexander Zverev, actuel­le­ment deuxième joueur mondial.

En demi‐finale, le Serbe pour­rait retrouver Daniil Medvedev, Jakub Menšík ou Alexander Bublik, avant de poten­tiel­le­ment affronter Learner Tien, Félix Auger‐Aliassime, Flavio Cobolli ou Alex de Minaur en finale.

Des parcours loin d’être évidents sur le papier, même pour des multiples vain­queurs en Grand Chelem.

Publié le lundi 28 septembre 2026 à 11:20

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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