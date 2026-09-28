Cette semaine, la tournée asia­tique a démarré avec les tour­nois ATP 250 de Chengdu et Hangzhou.

Mais les meilleurs mondiaux font leur retour à la compé­ti­tion avec les très attendus tour­nois ATP 500 de Pékin et Tokyo.

Ce matin, les tirages au sort des tableaux ont été dévoilés, et on peut dire que Carlos Alcaraz et Novak Djokovic n’ont pas été épargnés.

Si Alcaraz quiere repetir título en Tokio, este es el cuadro que tendría por delante :



1R‐Michelsen

2R‐Arnaldi/Sakamoto

CF‐Paul/Tabilo

SF‐Fritz/Ruud/Musetti

Final‐Tiafoe/Jódar/Nakashima/Lehecka/Davidovich



Es más propio de un M1000 que de un 500. Empezar con Michelsen es cosa… pic.twitter.com/fIR1VYSOFu — José Morón (@jmgmoron) September 28, 2026

Pour le natif de Murcie, au Japon, son tableau a été qualifié de « tirage digne d’un Masters 1000 » par le très connu rédac­teur en chef de Punto de Break, José Morón.

En effet, il retrou­vera au premier tour Alex Michelsen, récent quart de fina­liste à l’US Open, avant de poten­tiel­le­ment affronter Matteo Arnaldi au tour suivant.

Cela montera cres­cendo pour l’Espagnol, puisqu’il pour­rait retrouver Tommy Paul en quart de finale, avant de poten­tiel­le­ment affronter Taylor Fritz, Casper Ruud ou Lorenzo Musetti en demi‐finale. En finale, il pour­rait notam­ment retrouver Frances Tiafoe ou Rafael Jodar.

Djokovic vuelve a Pekín, donde nunca ha perdido un partido en toda su carrera.



El cuadro que tiene por delante este año es una barba­ridad.



1R‐Borges

2R‐JM Cerúndolo/Yunchaokete

CF‐Zverev

SF‐Medvedev/Mensik/Bublik

Final‐Tien/Auger Aliassime/Cobolli/De Miñaur



Duro no, lo… pic.twitter.com/WBzMq4nmUp — José Morón (@jmgmoron) September 28, 2026

Du côté de Novak Djokovic, dans la capi­tale chinoise, les premiers tours semblent sur le papier un peu plus abor­dables, puisqu’il retrou­vera Nuno Borges au premier tour, avant d’affronter poten­tiel­le­ment Juan Manuel Cerúndolo au tour suivant.

Son tournoi pour­rait toute­fois se corser dès les quarts de finale, puisqu’il pour­rait y affronter l’Allemand Alexander Zverev, actuel­le­ment deuxième joueur mondial.

En demi‐finale, le Serbe pour­rait retrouver Daniil Medvedev, Jakub Menšík ou Alexander Bublik, avant de poten­tiel­le­ment affronter Learner Tien, Félix Auger‐Aliassime, Flavio Cobolli ou Alex de Minaur en finale.

Des parcours loin d’être évidents sur le papier, même pour des multiples vain­queurs en Grand Chelem.