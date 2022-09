Dans une nouvelle vidéo publiée sur sa page Instagram, Patrick Mouratoglou révèle, à son sens, les trois secrets du succès de Carlos Alcaraz, vain­queur de l’US Open à 19 ans et plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire.

« Le premier, le plus impres­sion­nant, est sa force mentale incroyable. Toutes ces attentes sur ses épaules, la place de numéro 1, le premier Grand Chelem, devoir sauver des balles de match, être complè­te­ment épuisé physi­que­ment… Et il est capable d’aller au bout dans ces condi­tions. Le deuxième point, ce sont ses capa­cités physiques. L’intensité combinée à l’ex­plo­si­vité, la façon dont il frappe la balle avec tant de violence à chaque tir. Et le troi­sième point, c’est la complé­tude de son jeu. Pas de faiblesses, il est excellent de loin derrière la ligne de fond, excellent de près de la ligne de fond, 30% de ses coups sont à l’in­té­rieur du court, il est excellent au filet. Développer tout cela à 19 ans est incroyable », a analysé l’en­traî­neur de Simona Halep.

Pour Alcaraz, place désor­mais à la Coupe Davis avec l’Espagne (14 au 18 septembre).