Marca s’in­ter­roge sur l’état actuel du tennis espa­gnol et surtout sur son proche avenir.

Jadis, les joueurs trus­taient les places dans le Top 100 et chaque semaine le drapeau jaune et rouge était souvent sur la première marche du podium.

Or ce n’est plus vrai­ment le cas, le « réser­voir » de joueurs jeunes n’existe pas vrai­ment et les cham­pions en place sont vieillis­sants mise à part bien sûr Carlos Alcaraz.

De l’autre côté des Pyrénées, on affirme donc sans peur que fina­le­ment Alcaraz est l’arbre qui cache la forêt. Ce sera encore pire quand Rafael Nadal va tirer sa révérence.

A noter qu’au clas­se­ment ATP ce lundi, 5 espa­gnols sont dans le top 100 (Alcaraz (2), Davidovich Fokina (24), Carballes Baena (66), Munar (70), Bautista Agut (98)), plus que le clas­se­ment c’est la moyenne d’âge qui pose ques­tion d’au­tant que dans le top 200 seul Llamas Ruiz (150ème, 21 ans) semble avoir un avenir prometteur.