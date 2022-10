Véritable tube de cet été 2022 côté Tricolores, Constant Lestienne n’est pas passé si loin de s’of­frir Marin Cilic ce samedi et d’at­teindre sa première finale sur le circuit ATP à Tel Aviv. Finalement battu après un bel effort du Croate qui affron­tera Novak Djokovic en finale, le protégé de Julien Varlet atteindra ce lundi le meilleur clas­se­ment de sa carrière avec une magni­fique 61e place mondiale. Une ascen­sion sur laquelle le Picard est revenu pour nos confrères de Tennis Majors.

« Je n’ai pas d’explication. Je n’ai rien changé, je suis toujours la même personne. Le déclic est venu en gagnant ces tour­nois Challengers, cela m’a donné beau­coup de confiance. Si, la prin­ci­pale évolu­tion, c’est surtout sur le plan physique : avant, j’étais toujours blessé (en raison aussi d’un souci de santé dont il ne souhaite pas parler, Ndlr) et là, j’ai pu enchaîner depuis le mois de janvier sans trop m’arrêter. J’ai réussi à garder le rythme des matches, de la confiance et cela m’a permis d’enchaîner. À partir de là, je me suis rendu compte que j’étais quand même un bon joueur. J’ai gardé cette confiance même en arri­vant sur les tour­nois du circuit prin­cipal. Je me suis surpris à gagner ces matches, et j’ai pris encore un peu plus de confiance. Tout cela va me faire du bien et peut‐être me permettre de rendre compte que j’ai le niveau pour être dans les 50, sans problème. J’ai aussi assuré ce qui était l’un de mes objec­tifs de carrière : disputer un tableau de Grand Chelem. Sauf problème, ce sera pour l’Open d’Australie 2023. »