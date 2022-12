Blessé ces dernières semaines, Constant Lestienne a réussi son retour avec le TC Loon‐Plage lors des inter­clubs. Au micro de Tennis Actu, il est revenu sur son année folle durant laquelle il a réalisé une percée dans le top 100 et égale­ment performé pour ses débuts sur le circuit ATP (8 victoires pour 6 défaites depuis septembre).

« Ma progres­sion ? Il n’y a pas de secret, j’ai accu­mulé de la confiance sur les Challengers. J’ai pu faire une année pleine sans bles­sure. J’ai persé­véré, j’ai continué malgré mes 30 ans. C’est un cadeau qui est arrivé d’en­trer dans le Top 100. Je vais jouer mon premier Grand Chelem en Australie, après on verra. J’aimerais jouer à Montpellier et Marseille mais on verra. Je vais commencer par Adelaïde et Auckland avant Melbourne », a confié le 65e joueur mondial.