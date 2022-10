Petit nouveau sur le circuit prin­cipal malgré son âge déjà avancé (30 ans), Constant Lestienne, 69e joueur mondial cette semaine et tout heureux de pouvoir enfin goûter à cette nouvelle vie, est revenu pour nos confrères d’Eurosport sur les diffé­rences majeures entre le circuit secon­daire, dit Challenger, et l’ATP Tour. Et à l’écouter, elles sont nombreuses.

« C’est ma quatrième semaine sur le circuit ATP : c’est à chaque fois dans des grandes villes, les joueurs sont traités comme des rois avec le système des navettes qui viennent te cher­cher gratui­te­ment. On est dans des supers beaux hôtels, le déjeuner est offert au club le midi, les matches sont télé­visés et ça fait rêver l’en­tou­rage. On a l’im­pres­sion d’être dans la lumière contrai­re­ment aux Challengers. Je pense par exemple à l’Italie où ils font un busi­ness dans notre dos. A chaque fois qu’ils viennent nous cher­cher à l’aé­ro­port, c’est 100 euros. On doit payer pour tout. »