L’ex‐femme de Basilashvili témoigne au tribunal : « Quand il a obtenu un certain succès, il m’a annoncé qu’il était le roi et que je devais me comporter comme sa subordonnée »

Le procès de Nikoloz Basilashvili a commencé le 16 août lors d’une audience au tribunal. Le 34e mondial est accusé par son ex‐femme, Neka Dorokashvili, de violences conju­gales. Le témoi­gnage de la manne­quin, relayé par un site géor­gien, fait froid dans le dos.

« Le soir de notre mariage, la mère de Nicolas s’est mise en colère pour quelque chose, s’est disputée avec Nikoloz. Il s’est assis à ma table et a attrapé ma main par‐dessous la table. Cela m’a fait très mal, mais émotion­nel­le­ment, c’était encore plus diffi­cile. J’ai décou­vert le jour du mariage que j’avais rencontré une personne complè­te­ment diffé­rente. Cinq à six mois après le mariage, j’ai commencé à être humi­liée, dési­gnée de manière déso­bli­geante. Cela a été suivi de violences physiques… il y a eu un cas où je me suis allongée sur le lit après une dispute et il a versé de l’eau froide dans mon oreille, les yeux fermés. Ces actes étaient de diffé­rentes natures comme me jeter de la nour­ri­ture à la tête… Quand il a obtenu un certain succès, il m’a annoncé qu’il était le roi et que je devais me comporter comme sa subor­donnée. Je n’ai pas eu à dire que j’al­lais divorcer ; s’il n’ar­rê­tait pas la violence, j’irais à la police… Je pense qu’il avait le senti­ment que je ne pouvais pas le faire », a‑t‐elle raconté.