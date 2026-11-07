S’il peut évidemment remercier son compatriote, Carlos Alcaraz, pour lui avoir permis de se qualifier pour le Masters de Turin en renversant Taylor Fritz, en quarts de finale du Rolex Paris Masters, Rafael Jodar ne doit surtout cet accomplissement qu’à lui‐même.
Alors qu’il n’avait encore disputé aucun match sur le circuit principal avant le début de cette saison 2026, le jeune espagnol de 20 a réussi l’incroyable et improbable exploit de se qualifier pour le tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs la même année.
Une performance qui n’avait tout simplement jamais été réalisée, ce qui en dit très long sur sa portée.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.