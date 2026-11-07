S’il peut évidem­ment remer­cier son compa­triote, Carlos Alcaraz, pour lui avoir permis de se quali­fier pour le Masters de Turin en renver­sant Taylor Fritz, en quarts de finale du Rolex Paris Masters, Rafael Jodar ne doit surtout cet accom­plis­se­ment qu’à lui‐même.

Alors qu’il n’avait encore disputé aucun match sur le circuit prin­cipal avant le début de cette saison 2026, le jeune espa­gnol de 20 a réussi l’in­croyable et impro­bable exploit de se quali­fier pour le tournoi réunis­sant les huit meilleurs joueurs la même année.

📊 Rafael Jodar 🇪🇸 devient le PREMIER joueur de l’Histoire à se quali­fier pour le Masters dès sa toute première saison sur le circuit prin­cipal 💎 https://t.co/KQFnTEsNMA pic.twitter.com/8UmH4NtwKS — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 6, 2026

Une perfor­mance qui n’avait tout simple­ment jamais été réalisée, ce qui en dit très long sur sa portée.