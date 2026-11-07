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L’exploit à peine croyable du phéno­mène Rafael Jodar

Par
Thomas S
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S’il peut évidem­ment remer­cier son compa­triote, Carlos Alcaraz, pour lui avoir permis de se quali­fier pour le Masters de Turin en renver­sant Taylor Fritz, en quarts de finale du Rolex Paris Masters, Rafael Jodar ne doit surtout cet accom­plis­se­ment qu’à lui‐même.

Alors qu’il n’avait encore disputé aucun match sur le circuit prin­cipal avant le début de cette saison 2026, le jeune espa­gnol de 20 a réussi l’in­croyable et impro­bable exploit de se quali­fier pour le tournoi réunis­sant les huit meilleurs joueurs la même année. 

Une perfor­mance qui n’avait tout simple­ment jamais été réalisée, ce qui en dit très long sur sa portée.

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 09:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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