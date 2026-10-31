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L’exploit unique dans l’his­toire du tennis du nouveau phéno­mène du circuit !

Par
Baptiste Mulatier
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Auteur d’une ascen­sion fulgu­rante, Rafael Jodar est incon­tes­ta­ble­ment la révé­la­tion de la saison. Mais il a encore fait mieux en accom­plis­sant une perfor­mance inédite dans l’his­toire du tennis. 

Le jeune espa­gnol de 20 ans est en effet devenu le premier joueur de l’his­toire à inté­grer le Top 10 au cours de la même saison que celle de son premier tournoi disputé sur le circuit principal.

Il s’ins­tal­lera à la 10e place mondiale lundi et reste tota­le­ment en course pour le Masters. 

Incroyable !

Publié le samedi 31 octobre 2026 à 18:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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