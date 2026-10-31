Auteur d’une ascen­sion fulgu­rante, Rafael Jodar est incon­tes­ta­ble­ment la révé­la­tion de la saison. Mais il a encore fait mieux en accom­plis­sant une perfor­mance inédite dans l’his­toire du tennis.

Le jeune espa­gnol de 20 ans est en effet devenu le premier joueur de l’his­toire à inté­grer le Top 10 au cours de la même saison que celle de son premier tournoi disputé sur le circuit principal.

Il s’ins­tal­lera à la 10e place mondiale lundi et reste tota­le­ment en course pour le Masters.

🚨 RAFAEL JÓDAR HACE HISTORIA.



El español en el primer jugador de la historia en debutar en el circuito y entrar al Top 10 en la misma tempo­rada.



Una locura real­mente. pic.twitter.com/8zTkseqyXD — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 31, 2026

Incroyable !