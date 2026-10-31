Auteur d’une ascension fulgurante, Rafael Jodar est incontestablement la révélation de la saison. Mais il a encore fait mieux en accomplissant une performance inédite dans l’histoire du tennis.
Le jeune espagnol de 20 ans est en effet devenu le premier joueur de l’histoire à intégrer le Top 10 au cours de la même saison que celle de son premier tournoi disputé sur le circuit principal.
Il s’installera à la 10e place mondiale lundi et reste totalement en course pour le Masters.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.