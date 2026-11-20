Arthur Fils n’a pas démérité dans un groupe particulièrement homogène, où il s’est malheureusement incliné à deux reprises en trois manches, face à l’Américain Ben Shelton et au numéro un mondial, Alexander Zverev. Le Français termine ainsi à la troisième place de son groupe, mettant un terme à la plus belle saison de sa jeune carrière.
Interrogé en conférence de presse au moment de dresser le bilan de son année 2026, le Tricolore s’est montré particulièrement satisfait de sa progression,notamment au classement, reconnaissant qu’il aurait signé des deux mains pour un tel scénario en début de saison.
« Ce n’est pas mal ! C’est un beau bond. Je suis assez content. C’est très positif. Si j’avais su lorsque j’étais 42 que j’allais finir l’année 6e ou 7e, j’aurais signé. Donc, voilà. Je suis super content. Si je peux être un peu mieux en fin de saison prochaine, je ne vais pas me gêner. Mais pour l’instant, je vais essayer de savourer ça et profiter. »
Publié le vendredi 20 novembre 2026 à 08:15