Arthur Fils n’a pas démé­rité dans un groupe parti­cu­liè­re­ment homo­gène, où il s’est malheu­reu­se­ment incliné à deux reprises en trois manches, face à l’Américain Ben Shelton et au numéro un mondial, Alexander Zverev. Le Français termine ainsi à la troi­sième place de son groupe, mettant un terme à la plus belle saison de sa jeune carrière.

Interrogé en confé­rence de presse au moment de dresser le bilan de son année 2026, le Tricolore s’est montré parti­cu­liè­re­ment satis­fait de sa progression,notamment au clas­se­ment, recon­nais­sant qu’il aurait signé des deux mains pour un tel scénario en début de saison.

« Ce n’est pas mal ! C’est un beau bond. Je suis assez content. C’est très positif. Si j’avais su lorsque j’étais 42 que j’al­lais finir l’année 6e ou 7e, j’au­rais signé. Donc, voilà. Je suis super content. Si je peux être un peu mieux en fin de saison prochaine, je ne vais pas me gêner. Mais pour l’ins­tant, je vais essayer de savourer ça et profiter. »