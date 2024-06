Quatrième et dernier joueur fran­çais qualifié pour les Jeux olym­piques de Paris (du 27 juillet au 11 août) derrière Ugo Humbert, Arthur Fils et Gaël Monfils, Corentin Moutet, qui n’a pas démé­rité en réali­sant notam­ment un superbe Roland‐Garros, est conscient que sans le retrait d’Adrian Mannarino, il n’au­rait pas pu réaliser son rêve.

Du coup, « Coco » a tenu à le remer­cier et à lui rendre hommage dans une récente inter­view réalisée chez nos confrères d’Eurosport.

« En fait, oui, c’est sûr que je n’y serais pas allé s’il avait parti­cipé. Donc, ça m’a laissé la place. Après, je n’ai pas su avant qu’on le sache offi­ciel­le­ment, parce que ce n’est pas que le choix des joueurs. Il y a tout un processus à faire d’ins­crip­tion. Les choses sont plus compli­quées, moins simples que ce qu’on ne pense. Et du coup, souvent, quand il y a des déci­sions de ce genre‐là aussi impor­tantes, j’at­tends vrai­ment l’an­nonce offi­cielle pour que ce soit sûr que j’y sois, que je ne me fasse pas de fausses joies. Mais en tout cas, c’est sympa de sa part aussi de laisser la place. Il a estimé que peut‐être d’autres joueurs avaient plus de chances que lui de faire un résultat. Donc, je pense qu’Adrian ait laissé sa place aux Jeux, c’est coura­geux, c’est respec­table. Il a pensé avant tout aussi qu’il pouvait ramener des médailles. Il a laissé sa place à des gens qu’il esti­mait plus en pouvoir que lui. »

Pour rappel, Adrian Mannarino, actuel 22e joueur mondial et numéro 2 fran­çais, a préféré laisser sa place prin­ci­pa­le­ment à cause du fait que le tournoi olym­pique se déroule sur terre battue, une surface su laquelle il ne s’est jamais épanoui.