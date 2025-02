On est pas vrai­ment étonné que Rafael Nadal prenne la parole alors qu’un compa­gnon de route comme Diego Schwartzman est entrain de le rejoindre dans le monde des retraités pres­ti­gieux du circuit pro.

Il faut dire que Nadal a affronté 12 fois l’Argentin. 12 fois avec 11 victoires et une défaite sur terre battue à Rome lors d’un match terminé dans la nuit dans l’un des temples de l’ocre mondial. Tous ces souve­nirs ont donc ressurgi et Nadal se devait de poser quelques mots.

¡Enhorabuena @dieschwartzman por tu gran carrera ! Has sido un gran ejemplo de lucha y super­a­ción y me alegra que hayamos compar­tido tantos momentos en el circuito ¡Disfruta de tu próxima etapa ! 👏🏻 pic.twitter.com/M7VwY8erD0 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 13, 2025

« Bravo pour ta superbe carrière ! Tu as été un bel exemple de lutte et de dépas­se­ment de soi et je suis heureux que nous ayons partagé autant de moments sur le circuit. Bonne prochaine étape !