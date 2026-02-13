De passage sur Tennis Channel après sa qualification pour les quarts de finale de l’ATP 250 de Dallas, Marin Cilic a été invité à s’exprimer sur Novak Djokovic, qui a atteint la finale de l’Open d’Australie à bientôt 39 ans. Et forcément, cela inspire beaucoup le Croate.
« C’est une énorme source d’inspiration. On voit à quel point il est dévoué, même après l’année dernière, où il a atteint quatre demi‐finales en Grand Chelem avec des défaites difficiles contre Carlos et Jannik, il continue à y croire, à travailler son jeu. En Australie, il a commencé à jouer de manière plus agressive et cela a très bien fonctionné. Ça me donne aussi confiance, parce que je sais qu’il a un an de plus que moi, alors peut‐être que je peux le rattraper et rester constant à son niveau, tout en prenant soin de mon corps. Tu vois, il a été tellement assidu, tellement professionnel avec son régime alimentaire, son entraînement, sa mobilité, tout ce qu’il fait pour lui donner ces quelques années supplémentaires à un niveau incroyable. »
Publié le vendredi 13 février 2026 à 18:30