De passage sur Tennis Channel après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale de l’ATP 250 de Dallas, Marin Cilic a été invité à s’ex­primer sur Novak Djokovic, qui a atteint la finale de l’Open d’Australie à bientôt 39 ans. Et forcé­ment, cela inspire beau­coup le Croate.

« C’est une énorme source d’ins­pi­ra­tion. On voit à quel point il est dévoué, même après l’année dernière, où il a atteint quatre demi‐finales en Grand Chelem avec des défaites diffi­ciles contre Carlos et Jannik, il continue à y croire, à travailler son jeu. En Australie, il a commencé à jouer de manière plus agres­sive et cela a très bien fonc­tionné. Ça me donne aussi confiance, parce que je sais qu’il a un an de plus que moi, alors peut‐être que je peux le rattraper et rester constant à son niveau, tout en prenant soin de mon corps. Tu vois, il a été telle­ment assidu, telle­ment profes­sionnel avec son régime alimen­taire, son entraî­ne­ment, sa mobi­lité, tout ce qu’il fait pour lui donner ces quelques années supplé­men­taires à un niveau incroyable. »