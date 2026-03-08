Même s’il avait déjà eu des beaux mots concer­nant Gaël Monfils, le GOAT en a remis une couche lors de sa confé­rence de presse et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il s’est encore lâche davantage.

« C’est l’un des rares joueurs plus âgés que moi sur le circuit avec Wawrinka et Gaël. Enfin, parlons de Gaël : il mérite tous les applau­dis­se­ments et tous les éloges, non seule­ment pour ses perfor­mances excep­tion­nelles sur le court et son athlé­tisme hors du commun. À mon avis, il est l’un des joueurs de tennis les plus athlé­tiques de tous les temps, et l’un des plus spec­ta­cu­laires à regarder.cJ’adore regarder Gaël jouer au tennis, enfin, je crois que tout le monde aime ça, car on ne sait jamais à quoi s’at­tendre. C’est ce qui suscite autant d’in­térêt et de joie chez les spec­ta­teurs. Mais aussi, ses traits de carac­tère et ses valeurs. Vous savez, c’est vrai­ment quel­qu’un de bien, et je ne connais abso­lu­ment personne, ces vingt dernières années, qui ait eu un problème ou un conflit quel­conque avec lui. Cela en dit long sur lui, sur sa person­na­lité, et sur le respect qu’il a toujours suscité auprès de tous ses pairs. Tout le monde l’adore. Il mérite de jouer cette année comme il l’en­tend et de quitter le tennis à sa façon, en faisant ses adieux comme il le souhaite. J’espère que le public lui appor­tera, dans chaque tournoi, le soutien qu’il mérite »