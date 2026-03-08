Même s’il avait déjà eu des beaux mots concernant Gaël Monfils, le GOAT en a remis une couche lors de sa conférence de presse et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il s’est encore lâche davantage.
« C’est l’un des rares joueurs plus âgés que moi sur le circuit avec Wawrinka et Gaël. Enfin, parlons de Gaël : il mérite tous les applaudissements et tous les éloges, non seulement pour ses performances exceptionnelles sur le court et son athlétisme hors du commun. À mon avis, il est l’un des joueurs de tennis les plus athlétiques de tous les temps, et l’un des plus spectaculaires à regarder.cJ’adore regarder Gaël jouer au tennis, enfin, je crois que tout le monde aime ça, car on ne sait jamais à quoi s’attendre. C’est ce qui suscite autant d’intérêt et de joie chez les spectateurs. Mais aussi, ses traits de caractère et ses valeurs. Vous savez, c’est vraiment quelqu’un de bien, et je ne connais absolument personne, ces vingt dernières années, qui ait eu un problème ou un conflit quelconque avec lui. Cela en dit long sur lui, sur sa personnalité, et sur le respect qu’il a toujours suscité auprès de tous ses pairs. Tout le monde l’adore. Il mérite de jouer cette année comme il l’entend et de quitter le tennis à sa façon, en faisant ses adieux comme il le souhaite. J’espère que le public lui apportera, dans chaque tournoi, le soutien qu’il mérite »
Publié le dimanche 8 mars 2026 à 10:15